Элегантный модернистский особняк в горах к северу от Барселоны, изначально построенный для размещения инженеров на угольной шахте, теперь официально признан работой Антонио Гауди, самого знаменитого и узнаваемого архитектора Каталонии, пишет The Guardian.

Xalet del Catllaràs, расположенный примерно в 130 км от Барселоны в округе Бергеда, был построен в 1905 году по заказу Эусеби Гуэль, постоянного покровителя Гауди. Гуэль владел цементной компанией с шахтами в регионе и нуждался в жилье для инженеров, большинство из которых были британцами, чтобы они помогали добывать уголь для его фабрик.

До недавнего времени считалось, что особняк может быть проектом Гауди, но подтверждений не было. В здании отчетливо видны элементы природного стиля Гауди, вдохновленного формами растений и животных — те мотивы, которые позднее он развил в Парке Гуэль и Casa Batllò в Барселоне. Заостренные арки здания также предвосхищают знаменитую Саграда Фамилия.

Министр культуры Каталонии, Соня Эрнандес Альмодовар, подчеркнула, что подтверждение авторства «является результатом тщательного исследования и имеет огромную ценность для нашего наследия», обогащая наследие Гауди в год столетия его смерти.

Исследование проводилось департаментом культурного наследия Каталонии под руководством председателя кафедры исследований Гауди Гальдрика Сантаны Ромы. «После долгих исследований мы пришли к выводу, что Xalet del Catllaràs действительно проект Гауди», — отметил он. — «Но эта атрибуция касается только начальной стадии проекта, поскольку сам Гауди не контролировал строительство, и работа не всегда следовала его оригинальному замыслу».

Гауди умер 10 июня 1926 года в возрасте 73 лет, три дня после того как его сбил трамвай в Барселоне. В честь столетия со дня его смерти по всей Каталонии планируется множество выставок и мероприятий.