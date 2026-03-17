В Приднестровье введен режим жесткой экономии из-за критических сбоев в механизме поставки газа в регион, вызванных эскалацией на Ближнем Востоке. Такое объяснение принятым мерам дало так называемое министерство экономического развития непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

В регионе досрочно отключены все котельные, Молдавская (Кучурганская) ГРЭС по решению властей перешла на генерацию электроэнергии из угля, а отапливаются только социальные объекты, больницы и детские сады. Уроки в школах из-за холода сокращены до 30 минут. Глава молдавского Национального агентства регулирования в энергетике (НАРЭ) Алексей Таран предупредил, что Приднестровье обеспечено газом лишь до конца текущей недели, а нынешний механизм его оплаты не гарантирует долгосрочной стабильности.

Дубайские фирмы не могут оплатить "венгерскую схему"

Поставки газа в Приднестровье с 11 февраля 2025 года осуществлялись по временной схеме, в которой участвовали венгерская компания MET Gas and Energy Marketing и дубайские фирмы, оплачивающие топливо деньгами, за которые власти ПМР благодарили Россию. Венгерский поставщик передавал на границе Молдовы 3,2 миллиона кубометров в сутки компании "Молдовагаз", а та перенаправляла его в Тирасполь.

Ситуация резко осложнилась после ударов Ирана по Дубаю. Война спровоцировала резкий рост цен на энергоресурсы, к чему российские спонсоры Приднестровья вероятно не были готовы, отмечает эксперт по энергетике сообщества WatchDog, бывший член наблюдательного совета "Молдовагаза" Сергей Тофилат. Если ранее в месяц уходило 25-30 миллионов евро, то теперь тот же объем газа требует большего количества денег, поясняет он.

Кроме того, известно, что Иран ударил по дата-центрам в ОАЭ, что вызвало масштабные сбои в регионе и отключение нескольких банков. Однако и весь прошлый год "венгерская схема" была нестабильной. Еще до начала войны США и Израиля в Иране процесс закупок осуществлялся двумя-тремя партиями в месяц, а компании, через которые Россия оплачивает поставки, находились под пристальным вниманием европейских банков.

Транзакции фирм-посредников из ОАЭ после определенного числа операций блокировались, после чего приходилось каждый раз создавать новую дубайскую фирму и все начинать сначала. И такой контроль никуда не делся, отмечает эксперт.

Война в Иране и ритмичность оплат Приднестровью

О влиянии кризиса на Ближнем Востоке на ритмичность оплат газа заявил в СМИ и глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. По его выражению, "платежный агент" находится как раз в том регионе, поэтому Приднестровье столкнулось с проблемой нехватки топлива.

После бомбежек, пояснил он, есть проблемы с транзакциями, а расчеты в долларах проходят через американские корреспондентские банки. Кроме того, был момент, когда оферты трейдеров из-за высокой волатильности на рынке длились от 30 секунд до одной минуты и нужно было принимать решение за такое короткое время.

При этом Вадим Чебан отметил, что со стороны официального Кишинева нет никаких препон. Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский даже поблагодарил власти Молдовы "за понимание ситуации". Тем временем НАРЭ по запросу министерства энергетики продлило для "Молдовагаза" статус поставщика газа в Приднестровье еще на три месяца - до 30 июня 2026 года. Прежнее разрешение действовало до 31 марта.

В Тирасполе привыкли к кризису

Живущий в Тирасполе правозащитник Степан Поповский отмечает, что в самом регионе людей сейчас спасает установившаяся теплая погода: градусники показывают 16-18 градусов тепла днем, а ночью температура не уходит в минусовые значения. В ПМР нет свободы слова, утверждает он, люди слушают, что говорят власти через подконтрольные СМИ и безмолвствуют.

"Власти объясняют проблемы войной в Персидском заливе, и приднестровцы верят, так как это причина очевидная", - говорит Степан Поповский. Год назад, напоминает он, после прекращения поставок "Газпромом" кризис был еще жестче, поэтому люди привыкли выживать в ситуации нестабильности. Их больше пугает неопределенность в будущем.

Более резонансной, по его наблюдению, стала очная встреча в конце февраля молдавского вице-премьера по реинтеграции Валерия Киверя и "главы МИД ПМР" Виталия Игнатьева. Прямой диалог политических представителей в формате "1+1" был организован в тираспольском офисе ОБСЕ. "Если пять лет назад Кишинев стремился к реинтеграции больше, чем Тирасполь, то сейчас наоборот - ощущение, что Молдова не спешит", - отмечает Степан Поповский.