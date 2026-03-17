Верблюдов с ботоксом в губах и силиконом в горбах сняли с конкурса красоты в Омане

Дата публикации: 17.03.2026
На ежегодном фестивале красоты верблюдов в городе Аль-Мусанна (Оман) перед началом соревнований дисквалифицировали 20 участников. Причиной стали следы косметических процедур, выявленные ветеринарами.

При осмотре выяснилось, что животным вводили инъекции ботокса для увеличения губ и миорелаксанты для «смягчения» выражения морды. Также применялись силиконовые и восковые наполнители для корректировки формы горбов, а гормональные препараты использовались для ускорения роста мышц.

Эксперты подчеркнули, что подобные манипуляции не просто нарушают правила соревнований — они представляют серьезную угрозу здоровью животных. Ботокс может нарушать работу лицевых мышц, важных для жевания и питья, филлеры и силикон вызывают хронические воспаления и повреждения тканей, а гормональные уколы могут приводить к эндокринным расстройствам и бесплодию.

Конкурсы красоты среди верблюдов в странах Персидского залива — это не просто сельскохозяйственные ярмарки, а целая культурная и социальная традиция, отражающая престиж и богатство владельца. На этих мероприятиях оцениваются не только физические характеристики верблюдов (форма головы, длина шеи, структура ног и шерсти), но и их грация, поведение и характер. Призовой фонд крупнейших фестивалей, например Al Dhafra Festival в Абу-Даби, может достигать миллионов долларов.

