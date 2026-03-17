В начале войны Иран обещал не поставлять России дроны - Зеленский

В мире
Дата публикации: 17.03.2026
Изображение к статье: В начале войны Иран обещал не поставлять России дроны - Зеленский
В начале войны после поставки первой партии иранских ударных дронов «Shahed» России между Украиной и Ираном состоялись контакты на уровне разведок, в ходе которых Тегеран пообещал больше не поставлять Москве такие беспилотники, однако это оказалось ложью, заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет LETA со ссылкой на INTERFAX-UKRAINA.

"Первая ночь полномасштабной войны началась с ракет. Россия использовала все, что у нее было — крылатые, баллистические и другие ракеты (..). Затем мы нашли способ перехватывать ракеты и защищать людей, энергосистему и другую инфраструктуру. Тем временем иранский режим поставил России первую партию «Shahed» — тысячу дронов", — отметил Зеленский.

"Мы связались с иранцами на уровне разведки. Мы просили их не поставлять России оружие (..). Они ответили: «Мы продали россиянам только одну партию «Shahed». Это будет 1200 или 1300 дронов — и всё. Никаких других поставок больше не будет». Но они солгали", — заявил президент Украины.

Зеленский также отметил, что Иран передал Москве лицензии на производство «Shahed».

"Они помогли России построить два завода по производству этих беспилотников, сначала контролировали их использование и сами обучали россиян", — добавил он.

#Иран #оружие #Украина #разведка #производство #дроны #Россия #политика
