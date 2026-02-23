Музыка Астора Пьяццоллы давно перестала восприниматься исключительно как часть танго-традиции. Это самостоятельный музыкальный язык – напряжённый, чувственный, наполненный внутренней драматургией. Танго выходит за пределы танца и становится Музыкой.

Концертная программа Oblivion, которая прозвучит 13 марта в церкви Святого Павла, обращается к одному из самых узнаваемых музыкальных миров XX века. Пьяццолла, создатель направления tango nuevo, соединил в своей музыке элементы академической традиции, джаза и аргентинской ритмической культуры. Он сформировал стиль, в котором эмоциональная интенсивность сочетается с тонкой музыкальной структурой.

Центральной фигурой вечера станет Илона Багеле – солистка Латвийской Национальной оперы. Её исполнительская манера, отличающаяся выразительностью и драматургической глубиной, естественно соотносится с музыкальной эстетикой Пьяццоллы.

В программе – произведения, ставшие знаковыми для его творчества: Adiós Nonino, Yo soy María, Oblivion, Milonga del Trovador, а также ряд композиций, позволяющих увидеть более камерную и драматургическую музыки композитора.

В концерте также принимают участие ведущие латвийские музыканты: Ilze Ozoliņa (фортепиано), Svetlana Okuņa (скрипка), Inga Ozola (виолончель), Ivars Kalniņš (ударные), Inita Āboliņa (аккордеон), Viktors Veļičko (контрабас). Звездный состав музыкантов Латвийской национальной оперы в очередной раз поражает рижских зрителей виртуозностью, профессионализмом и деликатностью.

Пространство церкви Святого Павла – её архитектура, акустика и световая среда – становится частью звучания, формируя особую атмосферу восприятия этой музыки.