28 февраля, в 18.30, Музей интерьера XVII–XIX веков «Гостевой дом госпожи Хойер» в Лиепае приглашает на экскурсию при свечах. Посетители смогут окунуться в вечернюю атмосферу исторического дома, познакомиться с жизнью людей другой эпохи и вместе с экскурсоводом в необычной обстановке открыть для себя секреты музея.

Февраль издавна известен как месяц свечей – это время света и уюта. Поэтому прогулка при свечах – отличный способ завершить самый темный период зимы, постепенно встречая возвращение света и приближение весны.

Экскурсия при свечах даст возможность окунуться в особую атмосферу старины, полюбоваться историческими интерьерами и познакомиться с повседневной жизнью людей той эпохи. До или после осмотра экспозиций музея посетителям предлагается забронировать столик и насладиться трапезой в ресторане Hoijeres Krogs, где по специальной цене будет предложен выбор из трех блюд.

Желающим принять участие в экскурсии при свечах по историческому и легендарному дому предлагается предварительно зарегистрироваться, позвонив по телефону 29905180 или обратившись в кассу музея.