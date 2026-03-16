Астронавтов на Луне никто не спасет: тревожное предупреждение для NASA 0 473

Дата публикации: 16.03.2026
Изображение к статье: Астронавтов на Луне никто не спасет: тревожное предупреждение для NASA
ФОТО: NASA

Отчет надзорного органа космического агентства США, Управления генерального инспектора NASA, показывает, что существует несколько очень серьезных проблем в лунной программе “Артемида”.

NASA собирается осуществить две посадки астронавтов на поверхность Луны в 2028 году в рамках миссий "Артемида-4" и "Артемида-5". На 1 апреля запланирован запуск миссии "Артемида-2", в рамках которой астронавты облетят Луну. В 2027 году в рамках миссии "Аретмида-3" NASA собирается провести испытание на окололунной орбите двух лунных посадочных модулей, создаваемых компаниями SpaceX и Blue Origin. Новый отчет генерального инспектора NASA, посвященный в том числе лунным посадочным модулям, показывает, что пилотируемые миссии на Луну будут подвержены рискам серьезным рискам, пишет Фокус со ссылкой на Futurism.

Согласно отчету, хотя NASA принимает меры для предотвращения катастрофических событий, у космического агентства нет возможности спасти застрявший на Луне экипаж, если астронавты столкнутся с опасной для жизни чрезвычайной ситуацией.

В целом, несмотря на усилия NASA по смягчению и предотвращению опасностей, связанных с посадочными модулями, говорится в отчете, в методологии снижения рисков космического агентства все еще существуют пробелы.

В отчете также сказано, что остаются нерешенные вопросы относительно конструкции системы ручного управления посадочными модулями SpaceX и Blue Origin, позволяющей членам экипажа брать управление на себя в случае чрезвычайной ситуации.

В 2028 году NASA планирует использовать для посадки астронавтов на Луну один или сразу два посадочных модуля, которые создают SpaceX и Blue Origin. Все зависит от того, какой из этих модулей будет готов раньше и пройдет испытания на орбите.

Посадочный модуль SpaceX является вариантом космического корабля Starship, который служит второй ступенью гигантской ракеты Starship. Этот модуль имеет высоту 52 метра и перед тем, как он отправится к Луне, его нужно заправить на околоземной орбите. После заправки модуль должен полететь к Луне, где в него пересядут астронавты из космического корабля "Орион", и опустятся на поверхность Луны. Но SpaceX пока еще ни разу не удалось полностью успешно запустить Starship в космос и совершить посадку, не говоря уже о выходе на стабильную орбиту или заправке в космосе.

Компания Blue Origin создает посадочный модуль Blue Moon высотой 16 метров также нужно заправить на околоземной орбите, а затем он отправится к Луне и заберет астронавтов, чтобы доставить их на поверхность спутника Земли.

Какой из модулей будет использован в 2028 году покажут испытания на окололунной орбите в 2027 году.

Посадка астронавтов программы "Артемида" вблизи Южного полюса Луны представляет собой более серьезные проблемы, чем посадка вблизи лунного экватора в рамках программы "Аполлон", говорится в отчете. Крутые склоны до 20 градусов на Южном полюсе Луны создают проблемы для навигации и посадки. Учитывая высоту Starship существует риск того, что его инерция сохранится после посадки, что приведет к падению лунного модуля. Хотя посадочный модуль Blue Moon меньше, он также может столкнуться с рисками при посадке. Для сравнения, самый высокий лунный посадочный модуль из программы "Аполлон" имел высоту всего 7 метров.

Наконец, лунный модуль Starship потребуется оснастить лифтом для спуска экипажа на поверхность, что может создать крайне опасную ситуацию. в случае отказа лифта, сказано в отчете.

#NASA #космос #безопасность #луна #spacex #технологии
