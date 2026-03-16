Если вы стремитесь к долгой жизни, важно обратить внимание на продукты, которые вы потребляете. Убедитесь, что ваш рацион положительно сказывается на вашем здоровье. Об этом сообщает сайт Mirror.

Продукты, от которых стоит отказаться

Диетолог Мишель Рутенштейн подчеркивает, что забота о теле важна, однако для улучшения здоровья сердца необходимо исключить три продукта.

Вредным для здоровья является бекон, который многие употребляют на завтрак.

Частое употребление бекона может привести к повышению артериального давления, воспалительным процессам и повреждению сосудов, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме бекона, эксперты советуют исключить белый хлеб для поддержания здоровья сердца. Диетолог отмечает, что этот продукт может вызывать резкие скачки уровня сахара в крови.

Кроме того, белый хлеб имеет «высокий гликемический индекс» и содержит меньше питательных веществ и клетчатки по сравнению с цельнозерновыми альтернативами.

Третий продукт, который следует исключить, — это чипсы. Они негативно влияют на здоровье сердца. Часто их готовят на повторно использованном масле, что приводит к потере полезных ненасыщенных жиров и увеличению трансжиров. Доктор Сетаре-Шенас добавляет, что регулярное употребление жареной пищи связано с ишемической болезнью сердца, высоким кровяным давлением и ожирением.

Как улучшить здоровье

Для улучшения общего состояния здоровья рекомендуется включить в рацион бобовые, которые богаты клетчаткой и способствуют чувству сытости.

Важно придерживаться здоровой и сбалансированной диеты, потребляя не менее пяти порций фруктов и овощей в день, а также продукты с высоким содержанием клетчатки, крахмалистые продукты и молочные или альтернативные молочные изделия.

Источник: 1001sovet