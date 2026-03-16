Это блюдо идеально подходит для тех, кто стремится к правильному и здоровому питанию. Закуска будет уместна как на праздничном столе, так и во время семейного обеда. Для приготовления сочных рулетиков из куриного филе перед запеканием рекомендуется смазать их сметаной, а в качестве начинки использовать сыр, зелень, чеснок и помидоры.
Ингредиенты:
куриное филе 700 г
сыр «моцарелла» 200 г
помидоры 2 шт.
сметана 70 г + 20 г (для обмазывания рулетов)
чеснок гранулированный 10 г
горчица 1 ч. л.
сметана 1 ст. л.
зелень петрушки 10 г
перец черный молотый
соль
Приготовление:
1. Промойте куриное филе и обсушите его. Нарежьте вдоль крупными пластинами и слегка отбейте.
2. Натрите сыр на крупной терке и разделите его на две части.
3. Нарежьте помидоры полукольцами.
4. Измельчите зелень петрушки.
5. Смажьте куриное филе сметаной, посолите и поперчите. Выложите на филе сыр, петрушку, помидоры и посыпьте чесноком.
6. Заверните в рулет и выложите в форму для запекания.
7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение 15 минут. Затем достаньте из духовки, смажьте сметаной с горчицей, посыпьте оставшимся сыром и зеленью, и отправьте запекаться еще на 10 минут.
Источник: 1001sovet
Оставить комментарий