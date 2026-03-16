Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Куриные рулеты с помидорами и моцареллой

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Эта закуска станет отличным дополнением как для праздничного стола, так и для семейного обеда.

 

Это блюдо идеально подходит для тех, кто стремится к правильному и здоровому питанию. Закуска будет уместна как на праздничном столе, так и во время семейного обеда. Для приготовления сочных рулетиков из куриного филе перед запеканием рекомендуется смазать их сметаной, а в качестве начинки использовать сыр, зелень, чеснок и помидоры.

Ингредиенты:

куриное филе 700 г
сыр «моцарелла» 200 г
помидоры 2 шт.
сметана 70 г + 20 г (для обмазывания рулетов)
чеснок гранулированный 10 г
горчица 1 ч. л.
сметана 1 ст. л.
зелень петрушки 10 г
перец черный молотый
соль

Приготовление:

1. Промойте куриное филе и обсушите его. Нарежьте вдоль крупными пластинами и слегка отбейте.

2. Натрите сыр на крупной терке и разделите его на две части.

3. Нарежьте помидоры полукольцами.

4. Измельчите зелень петрушки.

5. Смажьте куриное филе сметаной, посолите и поперчите. Выложите на филе сыр, петрушку, помидоры и посыпьте чесноком.

6. Заверните в рулет и выложите в форму для запекания.

7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение 15 минут. Затем достаньте из духовки, смажьте сметаной с горчицей, посыпьте оставшимся сыром и зеленью, и отправьте запекаться еще на 10 минут.

Источник: 1001sovet

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео