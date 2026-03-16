Эта закуска станет отличным дополнением как для праздничного стола, так и для семейного обеда.

Это блюдо идеально подходит для тех, кто стремится к правильному и здоровому питанию. Закуска будет уместна как на праздничном столе, так и во время семейного обеда. Для приготовления сочных рулетиков из куриного филе перед запеканием рекомендуется смазать их сметаной, а в качестве начинки использовать сыр, зелень, чеснок и помидоры.

Ингредиенты:

куриное филе 700 г

сыр «моцарелла» 200 г

помидоры 2 шт.

сметана 70 г + 20 г (для обмазывания рулетов)

чеснок гранулированный 10 г

горчица 1 ч. л.

сметана 1 ст. л.

зелень петрушки 10 г

перец черный молотый

соль

Приготовление:

1. Промойте куриное филе и обсушите его. Нарежьте вдоль крупными пластинами и слегка отбейте.

2. Натрите сыр на крупной терке и разделите его на две части.

3. Нарежьте помидоры полукольцами.

4. Измельчите зелень петрушки.

5. Смажьте куриное филе сметаной, посолите и поперчите. Выложите на филе сыр, петрушку, помидоры и посыпьте чесноком.

6. Заверните в рулет и выложите в форму для запекания.

7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение 15 минут. Затем достаньте из духовки, смажьте сметаной с горчицей, посыпьте оставшимся сыром и зеленью, и отправьте запекаться еще на 10 минут.

Источник: 1001sovet