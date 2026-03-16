Почему Евросоюз затопило дешевым молоком 0 1204

Бизнес
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польские коровы ждут, чтобы их хорошенько подоили.

Польские коровы ждут, чтобы их хорошенько подоили.

Экспорт упал в том числе из-за войны на Ближнем Востоке.

Производители сельхозпродукции призывают покупать продукцию польских молочных заводов. По их мнению, это один из немногих способов поддержать фермеров в кризисное время. С ноября закупочные цены на молоко упали почти на 70 грошей за литр (на 16 евроцентов).

По словам главы Польской палаты молочной промышленности Агнешки Малишевской, это в основном связано с перепроизводством в Европейском Союзе:

«До этого времени Польша наряду с Ирландией производила от двух до четырех процентов. Другие страны испытывали дефицит производства. А сейчас все страны Евросоюза производят больше, чем ожидалось».

Агнешка Малишевска добавила, что также сократился экспорт продукции из-за закрытия некоторых рынков или нерентабельности продаж за границу.

«Китай в значительной степени закрыл свои рынки, а Соединенные Штаты тоже не подходят из-за высоких пошлин. К этому добавляется война в Персидском заливе и множество других факторов, на которые мы не можем влиять. В результате в Европе внезапно оказалось слишком много сырого молока при недостаточном уровне потребления», — рассказала Малишевска.

В кризисной ситуации находятся и такие страны, как Италия и Венгрия, которые призвали Брюссель вмешаться в ситуацию на рынке.

#Польша #кризис #рынок #производство #экспорт #молоко #потребление #Евросоюз
