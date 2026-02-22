Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера на протяжении десяти лет, прокомментировал новый сериал о юном волшебнике, который выйдет на HBO в 2027 году. Актер обсудил перезапуск с коллегами по оригинальной трилогии — Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом — и поделился своими эмоциями.

Эмоции от нового сериала

Рэдклифф отметил, что наблюдать за молодыми актерами, начинающими путь, который когда-то прошли сами, кажется сюрреалистичным. Он рассказал:

«Ты просто смотришь на фотографии этих детей и хочешь их обнять. Я думаю, что это импульс, который чувствуют все».

Для него это стало поводом переосмыслить собственный опыт:

«Когда тебе 11 лет и ты что-то делаешь, думаешь: "Конечно, я достаточно взрослый, чтобы это делать". Но теперь, когда я встречаю 11-летних, понимаю: "Ого, это кажется безумием"».

Особую благодарность актер выразил родителям, которые поддерживали его на протяжении изнурительных съемок с юмором и пониманием.

Что известно о сериале

Производство сериала от HBO стартовало в июле 2025 года.

Каждый сезон будет посвящен одной книге Джоан Роулинг, которая участвует в проекте как исполнительный продюсер.

Главное трио сыграют: Доминик Маклафлин — Гарри Поттер Аластер Стаут — Рон Уизли Арабелла Стэнтон — Гермиона Грейнджер



Сериал обещает глубже раскрыть книги и показать историю Гарри Поттера в новом свете.

Источник