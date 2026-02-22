Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера на протяжении десяти лет, прокомментировал новый сериал о юном волшебнике, который выйдет на HBO в 2027 году. Актер обсудил перезапуск с коллегами по оригинальной трилогии — Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом — и поделился своими эмоциями.
Эмоции от нового сериала
Рэдклифф отметил, что наблюдать за молодыми актерами, начинающими путь, который когда-то прошли сами, кажется сюрреалистичным. Он рассказал:
«Ты просто смотришь на фотографии этих детей и хочешь их обнять. Я думаю, что это импульс, который чувствуют все».
Для него это стало поводом переосмыслить собственный опыт:
«Когда тебе 11 лет и ты что-то делаешь, думаешь: "Конечно, я достаточно взрослый, чтобы это делать". Но теперь, когда я встречаю 11-летних, понимаю: "Ого, это кажется безумием"».
Особую благодарность актер выразил родителям, которые поддерживали его на протяжении изнурительных съемок с юмором и пониманием.
Что известно о сериале
Производство сериала от HBO стартовало в июле 2025 года.
-
Каждый сезон будет посвящен одной книге Джоан Роулинг, которая участвует в проекте как исполнительный продюсер.
-
Главное трио сыграют:
- Доминик Маклафлин — Гарри Поттер
- Аластер Стаут — Рон Уизли
- Арабелла Стэнтон — Гермиона Грейнджер
Сериал обещает глубже раскрыть книги и показать историю Гарри Поттера в новом свете.
