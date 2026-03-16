Интимные фотографии, переписка сексуального характера, шантаж с использованием личных изображений – все это уже давно перестало быть проблемой исключительно взрослых пользователей интернета. Сегодня с подобными ситуациями сталкиваются и дети. Причем иногда – уже в младшем школьном возрасте.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования «Чешские школьники в онлайн-мире 2025», подготовленного специалистами Университета Палацкого в Оломоуце. В опросе приняли участие более 42 тысяч школьников, что делает его одним из крупнейших исследований цифрового поведения детей в Чехии.

Одной из тем исследования стала агрессия в интернете. Оскорбления и насмешки в чатах и комментариях сегодня остаются одной из самых распространённых форм конфликтов между подростками.

При этом результаты исследования оказались неожиданными даже для самих исследователей. «Меня удивило, что среди форм агрессии самой распространенной оказалась словесная. И еще больше меня удивило, что в этом плане более агрессивными оказались девочки. Я ожидал, что чаще будут нападать мальчики, но исследование показало обратное», – говорит Ворачек.

По словам исследователей, подобные конфликты часто происходят в закрытых чатах или социальных сетях между одноклассниками и могут быстро перерастать в кибербуллинг.

Гораздо серьезнее могут быть последствия обмена интимным контентом.

Секстинг как часть общения

Секстинг – это обмен интимными сообщениями, фотографиями или видео через интернет. Для многих подростков такие действия становятся частью романтического общения.

Исследование показывает, что подобные ситуации встречаются гораздо чаще, чем принято думать.

«Среди тринадцатилетних около восьми процентов признались, что отправляли фотографии с сексуальным подтекстом. Потом этот процент постепенно увеличивается. Среди семнадцатилетних подростков этот показатель достигает почти 32 процентов», – говорит Ворачек.

о данным образовательных проектов, посвященных онлайн-безопасности детей, подростки часто воспринимают подобные действия как проявление доверия в отношениях. Однако они редко задумываются о том, что изображения могут быть сохранены, распространены или использованы против них.

Эксперты отмечают, что взрослые часто недооценивают масштаб проблемы. Для многих подростков цифровая коммуникация – естественная часть их социальной жизни, и граница между приватным и публичным пространством в интернете может казаться менее очевидной.

Одним из самых опасных последствий секстинга становится sextortion – шантаж с использованием интимных материалов.

В консультационных проектах, таких как StopOnline, специалисты регулярно сталкиваются с подобными случаями. Подростки обращаются за помощью после того, как незнакомые люди начинают требовать деньги или новые фотографии, угрожая распространить уже полученные изображения.

Сценарий таких ситуаций часто развивается по одной и той же схеме.

По словам Доминика Ворачека, иногда подростку достаточно всего нескольких часов переписки с человеком, который выдает себя за ровесницу. После обмена интимными фотографиями оказывается, что на другом конце вовсе не девушка, а мошенник, который начинает угрожать разослать изображения родителям и знакомым.

По словам специалистов, подобные случаи могут иметь серьезные психологические последствия для подростков. Многие боятся признаться родителям и пытаются решить проблему самостоятельно.

Новая угроза – искусственный интеллект

Еще один тревожный тренд последних лет связан с развитием технологий искусственного интеллекта. Сегодня существуют приложения, которые способны создавать поддельные изображения обнаженных людей на основе обычных фотографий.

«В последние годы мы наблюдаем, что все чаще начинают использоваться инструменты искусственного интеллекта – к сожалению, в том числе для того, чтобы “раздевать” детей на фотографиях. Сначала я думал, что жертвами в основном будут девочки, но оказалось, что среди мальчиков доля таких случаев даже выше».

По словам исследователя, мальчики оказываются агрессорами в обоих случаях – по отношению как к девочкам, так и к представителям своего пола. Изображения, созданные искусственным интеллектом, могут выглядеть очень реалистично и распространяться в интернете как настоящие.

«Тот, кто захочет, может даже из фотографии лица сделать обнаженный снимок: сгенерировать тело и добавить к нему лицо. В итоге получается изображение, которое уже можно считать детской порнографией».

Эксперты предупреждают, что подобные технологии делают проблему значительно сложнее: даже если ребенок никогда не отправлял интимных фотографий, поддельное изображение все равно может появиться в сети.

Когда цифровой след создают родители

Специалисты также обращают внимание на публикацию фотографий детей самими родителями. Как отмечает исследователь Университета Палацкого Доминик Ворачек, иногда проблема заключается не столько в поведении детей, сколько во взрослых. Речь идет о феномене sharenting – практике, когда родители публикуют фотографии своих детей в социальных сетях.

Эксперт по безопасности детей в интернете Катержина Вокроухликова обращает внимание на то, что многие родители не задумываются о цифровом следе, который создают для своих детей. Фотографии, однажды опубликованные в интернете, могут распространяться гораздо шире, чем предполагали взрослые.

Несмотря на все риски, специалисты подчеркивают: полностью изолировать детей от интернета невозможно. Социальные сети стали важной частью их повседневной жизни.

Как отмечает исследователь Доминик Ворачек, демонизировать соцсети не стоит. Гораздо важнее выстраивать с детьми понятные правила их использования и объяснять возможные риски.

Ключевую роль играет открытый разговор о том, почему нельзя отправлять интимные фотографии, делиться паролями или доверять незнакомцам в интернете.

Исследователи планируют продолжить изучение цифрового поведения подростков. Следующая часть проекта будет посвящена еще одному новому явлению – тому, как дети общаются с чат-ботами и другими системами искусственного интеллекта.