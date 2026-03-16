Китайская ракета запустила на околоземную орбиту восемь спутников. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Носитель Kuaizhou-11 Y7 с космическими аппаратами Juntian-1-04A, Dongpo (три спутника), Yuxing-3 (два), Weitong-1-01 и Xiguang-1-06 стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая 16 марта в 07:12 московского времени.

13 марта ракета Long March 2D с экспериментальными космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли Shiyan-30 03 и Shiyan-30 04 стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань в Юго-Западном Китае.