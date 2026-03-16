США ударом ATACMS затопили российскую «Варшавянку» в Иране 1 1119

Дата публикации: 16.03.2026
Изображение к статье: Кадр: @CENTCOM / X

TWZ: после удара ракетой ATACMS российская подлодка проекта «Варшавянка» в Иране утонула.

После удара американской ракеты Army TACtical Missile System (ATACMS) по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране подлодка проекта «Варшавянка» (по кодификации НАТО — типа Kilo) российского производства затонула, пишет TWZ.

Об уничтожении иранской субмарины ударом ATACMS заявил председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Дэна Кейна. По данным TWZ, речь идет именно о субмарине проекта «Варшавянка», а не других подлодках, имевшихся у Военно-морских сил Ирана — подводных кораблей проектов Fateh и Ghadir.

Ранее издание сообщило, что иранская подлодка проекта «Варшавянка» российского производства утонула из-за удара США по военно-морской базе Бендер-Аббас в Иране.

Иранская сторона располагала тремя дизель-электрическими подводными лодками проекта Tareq (модернизированными подлодками проекта «Варшавянка»), двумя субмаринами проекта Fateh и несколькими мини-подлодками проекта Ghadir. Субмарина проекта Tareq являлась крупнейшим и наиболее совершенным типом иранских подводных лодок. Длина подлодок составляла 74 метра, они могли нести 18 торпед и сутками оставаться под водой.

