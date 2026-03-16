Бывшие топ-менеджеры ПАО "Газпром" и его дочерних компаний стали фигурантами уголовного дела о хищении 8 млрд рублей (около 88 миллионов евро) при строительстве Центра художественной гимнастики в Сочи, также известного как академия "Небесная грация" Алины Кабаевой. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале, а подробности приводит "Коммерсантъ".

Всего по делу проходят 13 человек. Организаторами преступления следствие считает бывшего члена правления "Газпрома" Елену Михайлову и экс-замгендиректора ООО "Газпром инвестгазификация" Анатолия Еркулова. Их обвиняют в организации мошенничества через компанию "ГРСП "Магнит", крупнейшего подрядчика "Газпрома". Сейчас оба фигуранта находятся в розыске. Известно, что Михайловой уже избрали меру пресечения в виде заочного ареста, а Еркулов покинул Россию ещё до начала расследования.

По версии правоохранителей, с 2016 по 2019 год участники схемы, создавая видимость выполнения работ на объекте в Сочи, похитили свыше 8 млрд рублей, выделенных компанией "Газпром инвестгазификация" на строительство комплекса в рамках социального проекта "Газпром — детям". Из этой суммы 1,5 млрд рублей фигуранты уже успели реализовать. Реальные же затраты составили около 2 млрд рублей. На данный момент расследование продолжается.

Напомним, академия Алины Кабаевой "Небесная грация" открылась в Сочи в конце 2022 года. Олимпийская чемпионка часто посещает тренировки воспитанниц в разных образах. На одной из них Кабаева заявила, что художественная гимнастика как вид спорта "потихонечку умирает".