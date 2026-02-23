Baltijas balss logotype
Тропический рай: назван лучший пляж мира 2026 года 0 292

Люблю!
Дата публикации: 23.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Тропический рай: назван лучший пляж мира 2026 года

Тропический рай с кристально чистой бирюзовой водой и белоснежным песком возглавил рейтинг "лучших пляжей мира" по версии Travellers' Choice Awards: Best of the Best Beaches 2026. Победителем стал пляж острова Исла-Пасьон (Isla Pasion) у побережья Косумеля, Мексика.

После трехлетнего перерыва, награда снова определила фаворитов путешественников на основе миллионов отзывов и оценок пользователей TripAdvisor, говорится в статье Express. Исла-Пасьон, также известный как Passion Island, называют настоящей открыткой: сахарный белый песок, пальмы и прозрачная лазурная вода создают идеальную картинку – как из заставки Windows.

Уединенный рай

Остров расположен в Карибском море и доступен только на лодке. Добраться сюда можно примерно за 10 минут из Косумеля, а среди туристов, отдыхающих в Плайя-дель-Кармен, это популярный вариант однодневной поездки.

TripAdvisor отмечает богатую морскую жизнь – в частности скатов в кристально чистых водах, что привлекает поклонников снорклинга. Также на острове есть охраняемые коралловые рифы и места гнездования морских черепах. Исла-Пасьон позиционируют как "эксклюзивное направление для однодневной поездки".

Лучший период для визита – с ноября по апрель, когда устанавливается теплая и комфортная погода. Из-за ограниченного доступа туристам необходимо приобрести однодневный all-inclusive-пасс или турпакет.

Посетители в отзывах называют поездку идеальной для семей и пар. Один из туристов отметил, что экскурсия хорошо организована, дорога на лодке занимает около часа и дарит невероятные виды. На острове гостям предлагают еду и напитки по системе "все включено", есть сувенирные магазины, фотолокации и чистая инфраструктура.

Другие путешественники подчеркивают, что остров не перегружен туристами, а пребывание здесь длится около четырех часов. Некоторые отдельно отмечают драйвовую поездку на скоростном катере с разворотами прямо посреди океана.

Топ-10 пляжей мира 2026 года

  1. Isla Pasion – Косумель, Мексика

  2. Elafonissi Beach – Крит, Греция

  3. Balos Lagoon – Киссамос, Греция

  4. Eagle Beach – Аруба

  5. Praia da Falésia – Алгарве, Португалия

  6. Banana Beach – Ко Хе, Таиланд

  7. La Jolla Cove – Калифорния, США

  8. La Pelosa Beach – Сардиния, Италия

  9. Manly Beach – Сидней, Австралия

  10. Boulders Beach Penguin Colony – Саймонс-Таун, ЮАР

По словам директора по коммуникациям TripAdvisor Лорел Грейтрикс, для многих путешественников именно пляж является главной целью путешествия. Рейтинг, сформированный на основе миллионов отзывов, призван помочь туристам легче определиться с направлением и спланировать отдых.

#туризм #награды #путешествия #отдых #пляжи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео