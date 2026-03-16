Ферментированные продукты известны своей пользой для кишечника и обитающих в нем триллионов микроорганизмов. Включение пробиотиков в повседневное меню может помочь устранить симптомы дисбаланса в кишечнике, такие как вздутие живота, запоры, кислотный рефлюкс, проблемы с кожей и общее состояние вялости, сообщает Womanhit.

Как ферментированные продукты способствуют здоровью кишечника

«Пробиотики способствуют увеличению микробного разнообразия кишечника, что, в свою очередь, снижает воспаление в желудочно-кишечном тракте и укрепляет иммунную систему, уменьшая риск различных заболеваний», — делится мнением нутрициолог Елена Мухина. Какие же продукты должны ежедневно присутствовать на вашем столе?

Натуральный йогурт

Йогурт получается путем добавления бактерий в молоко, что запускает процесс брожения. Существуют различные виды йогуртов по густоте. «Избегайте йогуртов с добавлением ароматизаторов или сахара, ищите на упаковке надпись „живые и активные культуры“ и убедитесь, что продукт не подвергался пастеризации, чтобы получить максимальную пользу для здоровья», — предостерегает специалист.

Кефир

Кефир, в отличие от йогурта, готовится с использованием кефирных зерен, которые добавляются в молоко для заквашивания. «Приготовьте смузи с натуральными ягодами и клетчаткой — это простой и вкусный способ ежедневно поддерживать здоровье кишечника», — рекомендует нутрициолог Мухина.

Соленые огурцы

Ферментированные соленые огурцы содержат множество витаминов и минералов, а также антиоксиданты и пробиотические бактерии, полезные для кишечника. Елена отмечает: «Речь идет только о огурцах, засоленных без уксуса, исключительно на воде и соли. Лучше готовить их самостоятельно или приобретать у проверенных фермеров».

Сырой мягкий сыр

Этот сыр изготавливается из непастеризованного молока коз, овец или коров. Его можно намазывать на свежий или поджаренный хлеб, а также добавлять в салаты, например, в греческий с овощами.

Комбуча

Комбуча, или чайный гриб, который многие помнят из детства, положительно влияет на воспаление, детоксикацию печени и дисбактериоз кишечника. Кроме того, она обладает отличным вкусом. Обязательно выбирайте сырую, непастеризованную и нефильтрованную комбучу.

Квас

Этот традиционный славянский ферментированный напиток готовили наши предки из черствого ржаного хлеба. Квас, как и комбуча, проходит процесс брожения и содержит пробиотики. Для улучшения вкуса и пользы в квас добавляют изюм, сухофрукты, мяту и мед. «Покупайте только живой квас или готовьте его сами — это несложно. Пастеризованный квас в бутылках не приносит организму никакой пользы, он содержит лишь сахар и консерванты», — предостерегает Елена.

Квашеная капуста

Квашеная капуста, приготовленная из ферментированной нашинкованной капусты, пользуется популярностью во многих странах — и не зря. Это легкое и вкусное дополнение к любому блюду, которое также богато клетчаткой и антиоксидантами. Кроме того, в ней содержится много витамина С — даже больше, чем в свежей капусте!

Кимчи

Кимчи, родом из Кореи, представляет собой еще один вкусный ферментированный продукт, приготовленный из капусты, редиса и других овощей. «Исследования показывают, что он полезен для различных аспектов здоровья: от снижения индекса массы тела до облегчения синдрома раздраженного кишечника», — рассказывает Елена.

Мисо

Не забудьте включить в свой рацион суп мисо. Он не только вкусен, но и полезен для здоровья. Изготавливается из ферментированных соевых бобов, соли и гриба кодзи, он содержит пробиотик (A. oryzae), который, как утверждается, снижает риск воспалительных заболеваний кишечника. Не любите суп? Мисо можно использовать как пасту или добавлять в заправки для салатов.

Темпе

Темпе, приготовленный из ферментированных соевых бобов, богат множеством питательных веществ и очень популярен среди вегетарианцев. Он является отличным источником белка и витамина B12, а также имеет низкую гликемическую нагрузку, что делает его подходящим для тех, кто контролирует уровень сахара в крови.