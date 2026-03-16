Однако накануне Альбина решила сделать исключение. Она показала теплые снимки из кафе. Российская певица Альбина Джанабаева — активный пользователь соцсетей.

Экс-солистка «ВИА Гры» регулярно поднимает настроение подписчикам забавными роликами и деталями своего быта. Однако, несмотря на такую открытость, личную жизнь звезда оберегает тщательно: кадры с наследниками в ее профиле появляются крайне редко.

К счастью фанатов, накануне Альбина кое-чем поделилась. 46-летняя исполнительница разместила в блоге кадры с недавней семейной прогулки.

Джанабаева в тот день решила полностью отказаться от макияжа — перед камерой она предстала в естественном виде. Далее певица показала и своих близких — мужа Валерия Меладзе, сына Луку и дочку Агату. Они насладились солнечной погодой на веранде уютного кафе. Альбина не стала подписывать фотографии, ограничившись лишь эмодзи в виде красных сердечек.

Поклонники мгновенно отреагировали на редкие кадры звездного семейства. Пользователи Сети не поскупились на комплименты, отметив, что естественность очень идет Альбине. Фанаты также подчеркнули, что ее с Валерием Меладзе дети растут очень милыми. «Какие вы все милые, красивые, настоящие...», «Красивая Альбина», «Самая милая семья! Приятно смотреть», — написали подписчики Джанабаевой.