В эпоху искусственного интеллекта (ИИ) будущее развитие будет определяться не только технологическим прогрессом, но и тем, какие решения государства примут в политике, образовании и перестройке рынка труда, подчеркнули латвийские должностные лица на международном форуме «Будущее труда в эпоху искусственного интеллекта», который проходит сегодня в Hanzas perons, пишет ЛЕТА.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что мир стремительно меняется, однако одних слов недостаточно, поэтому уже сейчас необходима чёткая стратегия действий. Он отметил, что развитие ИИ следует использовать для усиления человеческих возможностей, а не для их замены, и что преимущества будут у тех, кто сможет объединить технологии с любознательностью и образованием.

Как подчеркнул президент, грамотность в области ИИ больше не является вопросом выбора, к тому же почти каждый молодой человек и студент уже использует инструменты ИИ в повседневной жизни. При этом он отметил, что молодёжь также осознаёт, что ИИ может допускать ошибки.

Ринкевич отметил, что нынешняя система образования в процессе обучения фактически готовит выпускников «для экономики вчерашнего дня», добавив, что в будущем людям, возможно, придётся быть готовыми более чем к одной карьере.

Он также подчеркнул, что Латвия, несмотря на небольшой размер страны, может занять значимое место в развитии ИИ в Европе, поскольку она уже стала одним из наиболее дигитально развитых обществ Европы.

В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня на форуме подчеркнула, что в цифровую эпоху именно небольшой размер государства может быть преимуществом, поскольку меньшие страны способны быстрее принимать решения и более гибко адаптироваться к изменениям.

В качестве положительных примеров развития ИИ чиновники назвали компанию языковых технологий «Tilde», которая адаптировала большую языковую модель «TildeOpen» для перевода и интегрировала её в платформу машинного перевода, обеспечивающую переводы на 34 европейских языка. Одновременно политики назвали важным событием создание Центра искусственного интеллекта, целью которого является повышение конкурентоспособности страны за счёт продвижения надёжных и безопасных инноваций в сфере ИИ, развития партнёрств между государственным, частным и научным секторами, а также поддержки коммерциализации и ответственного применения технологий ИИ.

Силиня отметила, что Латвия уже сейчас входит в число наиболее дигитально развитых стран Европы — жители широко используют цифровые услуги, а регистрация предприятий онлайн занимает всего несколько минут.

В то же время Силиня указала, что ИИ уже влияет на экономику, общественные услуги, безопасность и конкурентоспособность, однако технологии не могут заменить человеческое суждение и этическую ответственность.

Премьер также заявила, что ответственность государства заключается в том, чтобы помогать людям переходить из исчезающих профессий к новым возможностям занятости, инвестируя в образование и обучение на протяжении всей жизни. Она добавила, что навыки будущего не ограничиваются только техническими знаниями, но включают также критическое мышление, этическую аргументацию, креативность и умение сотрудничать.

Она подчеркнула, что главный вопрос в образовании уже не в том, будет ли использоваться ИИ, а в том, как делать это ответственно.

Как сообщалось, сегодня в Риге в течение всего дня проходит международный форум, на котором обсуждают будущее труда в эпоху искусственного интеллекта, сообщили агентству ЛЕТА в консультационной компании «ERDA».

Форум «Future of Work in the Age of AI» собрал более 700 участников. На мероприятии обсуждают, как искусственный интеллект трансформирует рынок труда и как Европе подготовить людей к новой экономике.

Основное внимание в дискуссиях уделено развитию навыков в эпоху искусственного интеллекта и стратегиям государств в этой области. Участники анализируют роль ИИ в экономическом росте и развитии человеческого капитала, а также будущее образования и обучения на протяжении всей жизни. Отдельно обсуждается, как сделать рынок труда более инклюзивным.

Также на форуме рассматриваются инновации, создаваемые искусственным интеллектом, в таких сферах, как здравоохранение, исследования и оборона, а также новые модели сотрудничества между бизнесом, образовательным сектором и государственными институтами. В программе предусмотрены и практические примеры.

Форум организуют «Future of Work Institute» в Риге и «ERDA», его поддерживают Государственное агентство занятости и «Google».