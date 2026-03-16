Кошки, как правило, рожают сезонно, с апреля по октябрь. Это не исключает возможности появления потомства в другие месяцы, однако в указанный период рождается значительно больше котят. Интересно, сколько же малышей может родить одна кошка за раз?

Беременность здоровой кошки продолжается около 63-65 дней, и новый цикл течки может начаться уже через четыре недели после родов. Здоровая кошка способна приносить до трех пометов в год, в каждом из которых может быть до 12 котят!

Рекорд по количеству котят, рожденных за один раз, принадлежит кошке по имени Тигра (Tiger) из Южной Африки. В 1970 году она родила целых 14 котят, что было зафиксировано в Книге рекордов Гиннесса. Такое количество котят за раз встречается крайне редко.

Учитывая плодовитость кошек, одна самка может оставить до 20 000 потомков всего за пять лет. Конечно, одна кошка не может родить столько котят, но если учесть, что примерно половина из каждого помета — это самки, а кошка уже в 7 месяцев может начать размножение, то получается такая огромная цифра.

Средний размер помета составляет от четырех до восьми котят, хотя он может варьироваться.

Однако есть нюанс: если кошка рожает в первый раз, то у нее может появиться всего два-три котенка. С увеличением числа беременностей размер помета также может увеличиваться. Кроме того, размер помета зависит от породы вашей кошки. У некоторых чистокровных пород, таких как британские короткошерстные, в среднем появляется всего четыре котенка в помете. В то время как сиамские и подобные породы, например, балийские и тонкинские, могут рожать до 12 котят за раз.

Кстати, котята достигают половой зрелости уже в возрасте от пяти до девяти месяцев. Это означает, что как только у детеныша пройдет первая течка, он может стать мамой!

Сколько котят может родить моя кошка

Узнать, что ваша кошка ожидает котят, — это захватывающее событие! Вероятно, вам интересно, сколько именно крошечных комочков появится на свет у вашей любимицы. К сожалению, точно определить это число не так просто.

Ветеринары могут осторожно прощупать живот кошки, чтобы оценить количество котят, но точный ответ будет затруднительным. УЗИ может лишь подтвердить беременность, а вот рентген может показать точное количество котят, но только после 54-го дня беременности, когда кости животных начинают формироваться и становятся видимыми на снимке. До этого момента ветеринар сможет дать лишь приблизительную оценку.