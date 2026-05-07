Один из крупнейших автопроизводителей в мире, японская компания Nissan Motor Co., Ltd планирует сократить около 10% сотрудников в Европе в рамках программы реструктуризации.

Каждый десятый – на выход

Компания уже начала переговоры с работниками о сокращении порядка 900 офисных сотрудников в Европе, включая Францию, Испанию и Великобританию. На данный момент в регионе работает около 9,3 тыс. человек.

Одновременно автопроизводитель намерен объединить две производственные линии на заводе в Сандерленде (Великобритания) в одну.

Также компания рассматривает возможность привлечения сторонних партнеров для использования свободных мощностей предприятия, уровень загрузки которого составляет около 50%. По данным FT, среди потенциальных партнеров обсуждается китайский автопроизводитель Chery Automobile.

Зачем это надо

Согласно заявлению Nissan, меры необходимы для обеспечения долгосрочной устойчивости бизнеса в Европе, сохранения рабочих мест и повышения конкурентоспособности.

При этом сокращений на заводе в Сандерленде не планируется. Там работает около 6 тыс. сотрудников, выпускается электромобиль Nissan Leaf, а также с 2027 года планируется производство новой модели кроссовера Juke. Также компания планирует сократить масштабы работы складского подразделения в Барселоне и реорганизовать логистические операции в странах Северной Европы.

Китайцы выдавливают японцев

Реструктуризация проходит на фоне давления на Nissan со стороны китайских автопроизводителей.

По данным отраслевых ассоциаций, продажи компании в Великобритании за первые четыре месяца года снизились на 13%, а рыночная доля — с 4,7% до 3,7%. В ЕС падение продаж в первом квартале составило 8,3%.

В то же время доля китайских брендов на рынке растет: у Chery она составляет около 6%, у BYD — около 3,5%.