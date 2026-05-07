Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Nissan готовит массовые сокращения на заводах в Европе 1 256

Бизнес
Дата публикации: 07.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Приехали...

Nissan

Один из крупнейших автопроизводителей в мире, японская компания Nissan Motor Co., Ltd планирует сократить около 10% сотрудников в Европе в рамках программы реструктуризации.

Каждый десятый – на выход

Компания уже начала переговоры с работниками о сокращении порядка 900 офисных сотрудников в Европе, включая Францию, Испанию и Великобританию. На данный момент в регионе работает около 9,3 тыс. человек.

Одновременно автопроизводитель намерен объединить две производственные линии на заводе в Сандерленде (Великобритания) в одну.

Также компания рассматривает возможность привлечения сторонних партнеров для использования свободных мощностей предприятия, уровень загрузки которого составляет около 50%. По данным FT, среди потенциальных партнеров обсуждается китайский автопроизводитель Chery Automobile.

Зачем это надо

Согласно заявлению Nissan, меры необходимы для обеспечения долгосрочной устойчивости бизнеса в Европе, сохранения рабочих мест и повышения конкурентоспособности.

При этом сокращений на заводе в Сандерленде не планируется. Там работает около 6 тыс. сотрудников, выпускается электромобиль Nissan Leaf, а также с 2027 года планируется производство новой модели кроссовера Juke. Также компания планирует сократить масштабы работы складского подразделения в Барселоне и реорганизовать логистические операции в странах Северной Европы.

Китайцы выдавливают японцев

Реструктуризация проходит на фоне давления на Nissan со стороны китайских автопроизводителей.

По данным отраслевых ассоциаций, продажи компании в Великобритании за первые четыре месяца года снизились на 13%, а рыночная доля — с 4,7% до 3,7%. В ЕС падение продаж в первом квартале составило 8,3%.

В то же время доля китайских брендов на рынке растет: у Chery она составляет около 6%, у BYD — около 3,5%.

Читайте нас также:
#Европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Что май цветущий нам готовит: этим знакам зодиака особенно повезет
Люблю!
Изображение к статье: Пожилая пара
Наша Латвия
Изображение к статье: «Лает против фашизма», - написано на песике, участвующем в пикете у Рижской Думы. Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Американский суд рассекретил предсмертную записку Эпштейна
В мире
Изображение к статье: Четверо детей и море эмоций: откровение Дмитрия Брекоткина
Люблю!
Изображение к статье: Заседание Сейма Латвии. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео