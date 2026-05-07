В четверг в Министерство иностранных дел Латвии был вызван временный поверенный в делах посольства России, которому была вручена нота протеста в связи с инцидентом, произошедшим сегодня утром, когда в воздушное пространство Латвии из России влетели несколько беспилотников в районах Резекне, Балви и Лудзы, сообщили в министерстве.

Представителю российского посольства было указано, что Россия, ведя агрессивную войну против Украины, создаёт риски подобных инцидентов безопасности во всём регионе. Латвийская сторона подчеркнула, что, вопреки ложным публичным заявлениям России, Латвия никогда не давала разрешения использовать своё воздушное пространство для атак беспилотников по целям в России, а дроны в латвийское воздушное пространство залетели именно со стороны России, сообщили в министерстве.

В ходе разговора Латвия также выразила осуждение в связи с публичными угрозами России нанести 9 мая массированный удар по столице Украины Киеву, в том числе подвергнув опасности находящиеся там иностранные посольства.

Кроме того, было подчёркнуто, что агрессивная война России против Украины является грубым нарушением международного права и Устава ООН. Латвийская сторона вновь потребовала прекратить агрессию и вывести российские вооружённые силы со всей международно признанной территории Украины.

Как уже сообщал bb.lv, ранним утром в четверг в воздушное пространство Латвии со стороны России влетели несколько беспилотников, один из которых упал в Резекне, повредив объект хранения нефтепродуктов. Второй упавший дрон пока не найден.