Telegram в России практически не работает — ни мобильное приложение, ни веб-версия. Эксперты считают, что блокировка уже началась.

Мессенджер Telegram в последние несколько суток практически не работает, отмечают пользователи, цитирует "Медуза".

На сайтах Downdetector и «сбой.рф» число жалоб начало расти еще с выходных. Пользователи пишут, что мессенджер не работает «ни в каком виде»: не открывается приложение, невозможно отправить сообщения, не загружаются фото и видео. Жалобы поступают из разных регионов, больше всего — из Москвы, Петербурга и Подмосковья.

По данным сайта «сбой.рф», которые приводит «Коммерсант FM», в субботу, 14 марта, на некорректную работу мессенджера пожаловались почти шесть тысяч раз, в воскресенье — 12 тысяч раз.

Эксперты, опрошенные газетой, считают, что блокировка мессенджера уже началась. По словам автора издания «Код Дурова» Владислава Войтенко, в последние сутки мессенджер фактически не работает при подключении с домашних провайдеров, а «про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть». Он отмечает, что если в каком-то городе активны только сайты из «белого списка», то «большинство VPN-сервисов не помогут зайти в Telegram».

Президент Ассоциации операторов связи МАКАТЕЛ Алексей Амелькин говорит, что «торможение» есть давно, но накануне появились жалобы на то, что перестала работать десктоп-версия мессенджера.