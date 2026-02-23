Я наткнулась на информацию в Интернете: чтобы увеличить срок службы букета тюльпанов, необходимо ставить цветы в отстоянную воду и подрезать стебли не под углом, а прямо...

«Для тюльпанов важно делать прямой срез на каждом стебле и добавлять 1-2 вертикальных надреза глубиной около 0,5 мм, что способствует увеличению площади для поступления питательных веществ, - объясняет флорист и декоратор Юлия ХУДАЙБЕРДИЕВА. - Каждый день следует подрезать стебли примерно на 1 см и менять воду.

Тюльпаны предпочитают прохладу, поэтому в воду можно добавить лед. Оптимальная температура составляет минус 3,4℃.

Одной из наиболее распространенных проблем с букетами тюльпанов является то, что под тяжестью своих соцветий бутоны наклоняются. Чтобы этого избежать, проколите стебель иголкой насквозь на расстоянии около 3 см от соцветия. Это обеспечит поступление большего количества кислорода в ткань стебля, и цветок станет более крепким».