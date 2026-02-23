22 февраля в Лондоне состоялась 79-я церемония BAFTA Film Awards. Британская академия кинематографических и телевизионных искусств вручила главные награды года.
Главным триумфатором вечера стала картина «Битва за битвой» — фильм получил шесть призов, включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. Статуэтку за режиссуру получил Пол Томас Андерсон.
В категории «Лучший британский фильм» победила работа Хлоя Чжао «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"».
А вот Тимоти Шаламе и Леонардо ДиКаприо, номинированные за лучшие мужские роли в фильмах «Марти Великолепный» и «Битва за битвой» соответственно, остались без наград.
Список победителей BAFTA — 2026
- Лучший фильм — «Битва за битвой»
- Лучший британский фильм — «Хамнет»
- Лучший режиссер — «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон
- Лучший актер — Роберт Арамайо, «Я ругаюсь»
- Лучшая актриса — Джесси Бакли, «Хамнет»
- Лучший актер второго плана — Шон Пенн, «Битва за битвой»
- Лучшая актриса второго плана — Вунми Мосаку, «Грешники»
- Лучший неанглоязычный фильм — «Сентиментальная ценность»
- Лучший анимационный фильм — Зверополис 2
- Лучший документальный фильм — «Мистер Никто против Путина»
- Восходящая звезда — Роберт Арамайо
- Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»
- Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»
- Лучший оператор — «Битва за битвой», Майкл Бауман
- Лучший композитор — Людвиг Горанссон, «Грешники»
- Лучший дебют британского режиссера/сценариста/продюсера — «Тень моего отца», Акинола Дэвис-младший (режиссер), Уэйл Дэвис (сценарист)
- Лучшие визуальные эффекты — Аватар: Огонь и пепел
- Лучший кастинг — «Я ругаюсь»
Церемония вновь стала одним из ключевых событий наградного сезона, определив главных фаворитов года.
