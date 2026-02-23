Baltijas balss logotype
BAFTA-2026: кто забрал главные призы Британской киноакадемии 0 127

Lifenews
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: BAFTA-2026: кто забрал главные призы Британской киноакадемии

22 февраля в Лондоне состоялась 79-я церемония BAFTA Film Awards. Британская академия кинематографических и телевизионных искусств вручила главные награды года.

Главным триумфатором вечера стала картина «Битва за битвой» — фильм получил шесть призов, включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. Статуэтку за режиссуру получил Пол Томас Андерсон.

В категории «Лучший британский фильм» победила работа Хлоя Чжао «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"».

А вот Тимоти Шаламе и Леонардо ДиКаприо, номинированные за лучшие мужские роли в фильмах «Марти Великолепный» и «Битва за битвой» соответственно, остались без наград.

Список победителей BAFTA — 2026

  • Лучший фильм — «Битва за битвой»
  • Лучший британский фильм — «Хамнет»
  • Лучший режиссер — «Битва за битвой», Пол Томас Андерсон
  • Лучший актер — Роберт Арамайо, «Я ругаюсь»
  • Лучшая актриса — Джесси Бакли, «Хамнет»
  • Лучший актер второго плана — Шон Пенн, «Битва за битвой»
  • Лучшая актриса второго плана — Вунми Мосаку, «Грешники»
  • Лучший неанглоязычный фильм — «Сентиментальная ценность»
  • Лучший анимационный фильм — Зверополис 2
  • Лучший документальный фильм — «Мистер Никто против Путина»
  • Восходящая звезда — Роберт Арамайо
  • Лучший оригинальный сценарий — «Грешники»
  • Лучший адаптированный сценарий — «Битва за битвой»
  • Лучший оператор — «Битва за битвой», Майкл Бауман
  • Лучший композитор — Людвиг Горанссон, «Грешники»
  • Лучший дебют британского режиссера/сценариста/продюсера — «Тень моего отца», Акинола Дэвис-младший (режиссер), Уэйл Дэвис (сценарист)
  • Лучшие визуальные эффекты — Аватар: Огонь и пепел
  • Лучший кастинг — «Я ругаюсь»

Церемония вновь стала одним из ключевых событий наградного сезона, определив главных фаворитов года.

#кино #награды #Лондон #фильмы #события
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
