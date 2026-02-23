22 февраля в Лондоне состоялась 79-я церемония BAFTA Film Awards. Британская академия кинематографических и телевизионных искусств вручила главные награды года.

Главным триумфатором вечера стала картина «Битва за битвой» — фильм получил шесть призов, включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру. Статуэтку за режиссуру получил Пол Томас Андерсон.

В категории «Лучший британский фильм» победила работа Хлоя Чжао «Хамнет: История, вдохновившая "Гамлета"».

А вот Тимоти Шаламе и Леонардо ДиКаприо, номинированные за лучшие мужские роли в фильмах «Марти Великолепный» и «Битва за битвой» соответственно, остались без наград.

Список победителей BAFTA — 2026

Лучший фильм — «Битва за битвой»

Церемония вновь стала одним из ключевых событий наградного сезона, определив главных фаворитов года.