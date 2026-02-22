Можно ли употреблять в пищу морковь, если верхушка корнеплода приобрела зелёный оттенок?

Не стоит этого делать, несмотря на то что зеленый оттенок на верхушке моркови не указывает на порчу или ядовитость продукта, объясняет врач-гигиенист Юлия МАСЮКЕВИЧ.

Это результат воздействия солнечного света на оголившуюся часть корнеплода, что приводит к выработке безвредного хлорофилла (зеленого пигмента). Но вот только в местах, где он образуется, может повышаться концентрация соланина, придающего позеленевшей части моркови горьковатый вкус.

Чтобы избавиться от горечи, рекомендуется срезать не только сам позеленевший участок корнеплода, но и немного больше мякоти около него.