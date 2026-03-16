За последние три дня в Латвии потушено 55 пожаров прошлогодней травы, в одном из которых пострадал человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В субботу незадолго до полуночи поступил вызов в Кекавскую волость, где трава горела на площади в один гектар. В этом пожаре был пострадавший.

Также трава горела в волости Кукас Екабпилсского края на площади 5000 квадратных метров. Из-за сильного ветра искры попали в сарай, который загорелся, но пожарные быстро ликвидировали пламя и защитили здание. Сгорели также доски на горящей поляне.

За последние дни были ликвидированы три лесных пожара. Самый крупный из них произошел в субботу в Кекавском крае, где горело 2 400 квадратных метров подлеска. Менее чем за два часа пожар был ликвидирован.

В воскресенье спасатели выезжали в волость Варкава Прейльского края, где горел одноэтажный жилой дом площадью 92 квадратных метра. До прибытия ГПСС из дома эвакуировался человек, который пострадал и был передан медикам.

Также в воскресенье ГПСС получила вызов на улицу Саулцеритес в Риге, где горели второй этаж и крыша двухэтажного жилого дома на площади 200 квадратных метров. До прибытия ГПСС из здания эвакуировался человек, который пострадал в результате происшествия.