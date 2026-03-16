«Русский язык — это наглость и высокомерие, и мы слишком легко его усваиваем»: омбудсмен бьёт тревогу

В мире
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Русский язык — это наглость и высокомерие, и мы слишком легко его усваиваем»: омбудсмен бьёт тревогу

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на «силу и наглость» русского языка, в результате чего украинцы слишком легко его усваивают, сообщает украинское издание "Фокус".

«Русский язык — это наглость и высокомерие. Нейролингвисты, изучающие взаимосвязь между языком и неврологическими процессами в мозге, должны исследовать саму структуру и специфику русского языка, - заявила она в эфире «5 канала». - Мы очень легко его усваиваем. Показательный пример — когда русскоязычная семья переезжает во Львов, и уже местные дети, которые говорили на украинском, начинают переходить на русский, а не наоборот».

«Обычно, когда эти русскоязычные появляются среди наших детей, они ведут себя нагло и используют язык силы, - продолжает она. - А когда речь идет о языке силы, все остальные подчиняются. Русский язык имеет вертикальную структуру. Украинский язык же имеет горизонтальную структуру».

Ранее уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская критиковала родителей, которые общаются с детьми на русском, включают русскоязычные мультфильмы и читают русскоязычные книги.

#образование #русский язык #украинский язык
