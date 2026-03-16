Теперь актрисе есть, кому дарить свою любовь и нежность. Дети давно выросли, но сейчас в доме появился долгожданный любимец.

56-летняя Юлия Меньшова поделилась радостной новостью. В семье артистки случилось прибавление. Снимки с новым домочадцем опубликовала и дочь звезды, Таисия.

«Так выглядит абсолютное счастье», — подписала Юлия снимок с очаровательным щенком охотничьей породы. Малыш вырастет довольно крупным, и, судя по всему, решение взять на себя такую ответственность родные Меньшовой обсуждали давно. Как назвали питомца, пока неизвестно. Собака уже вовсю обживается в новом доме и успела выбрать себе комфортное местечко для сна.

Лежанке или коврику на полу она предпочла мягкую кровать. Любопытно, что раньше в квартире телеведущей домашних животных замечено не было. Обычно знаменитости либо вообще не заводят питомцев, а если и покупают животных, то не крупных пород. Из-за занятости не все могут полноценно выгуливать больших собак. К примеру, Лариса Гузеева некоторое время назад приобрела мини-болонку породы мальтипу и не нарадуется. Игрушечного размера собачку актриса берет с собой на съемки, носит на руках по квартире и жалеет лишь об одном. Что раньше гнала от себя мысли о пушистом друге. Малышка стала для ведущей «Давай поженимся!» настоящей отдушиной, этаким антистрессом, отвлекающим от тревог и переживаний.