Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на ядерном саммите во Франции с неожиданно резкой оценкой европейской энергетической политики. По её словам, отказ от атомной энергии — стратегическая ошибка. На открытии саммита фон дер Ляйен привела цифры, которые трудно игнорировать. В 1990 году около трети европейского электричества вырабатывалось атомными станциями. Сейчас их доля — менее 15%.

«Я считаю, что для Европы это было стратегической ошибкой — отвернуться от надёжного, доступного источника низкоэмиссионной электроэнергии», — заявила глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен объявила о новом механизме. ЕС предоставит рисковые гарантии на 200 миллионов евро для частных инвесторов, вкладывающихся в новые атомные технологии. Средства поступят из европейской системы торговли выбросами.

Президент требует равных правил для атома

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил ещё жёстче. Он потребовал уравнять атомную энергию с возобновляемыми источниками в вопросах субсидий и государственной поддержки. По его мнению, Европе необходимо улучшить финансирование как традиционных, так и инновационных ядерных проектов. И сделать это на уровне ЕС.

Особое внимание Макрон уделил малым модульным реакторам (small modular reactors, SMR). Эти компактные установки нового поколения рассматриваются как перспективная альтернатива классическим АЭС.

«Наши американские друзья, канадцы и китайцы находятся в авангарде этих инноваций — европейцам нужно оставаться в гонке», — подчеркнул Макрон.

40 стран за столом — без ФРГ

В саммите приняли участие представители примерно 40 государств и организаций. Среди них — девять глав государств и правительств, в том числе из Руанды, Марокко и Бельгии. Германия на встрече представлена не была. Страна отключила свои последние атомные электростанции в апреле 2023 года.

В итоге Германия даже не направила на саммит правительственную делегацию.

При этом позиция Берлина по вопросу ядерных технологий в последние годы не была однозначной. В мае 2025 года министр экономики и энергетики Катерина Райхе (CDU) допустила финансирование исследований малых модульных реакторов из бюджета ЕС, сблизив немецкую позицию с французской.

Почему Германия не считает, что отказ от атомной энергии — ошибка

Однако министр по охране окружающей среды Карстен Шнайдер (SPD) дал понять, что ни о каком развороте речи не идёт. По его словам, Германия правильно сделала, что вышла из атомной энергетики. Строительство новых АЭС он назвал «тупиком».

«Германия справедливо отказалась от атомной энергии. Мы чрезвычайно быстро развиваем возобновляемые источники энергии», — заявил Шнайдер в эфире rbb24 Inforadio.

К малым модульным реакторам министр отнёсся не менее скептично. По его оценке, они столь же опасны, как и обычные АЭС, но при этом менее эффективны.

«И самое главное — я не хочу, чтобы через Европейский союз немецкие деньги инвестировались в такие реакторы», — добавил Шнайдер.

Таким образом, внутри немецкого правительства сохраняется разрыв между позициями CDU и SPD по вопросу атомной энергетики. Пока Еврокомиссия и Франция делают ставку на возвращение атома, Берлин остаётся в роли наблюдателя — с разногласиями внутри собственного кабинета.