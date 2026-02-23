Baltijas balss logotype
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужны ли кормушки для птиц весной?

Слышала, что весной кормушки лучше убирать. Почему так? Ведь птицы нуждаются в пище в течение всего года.

 

«Да, птицы действительно нуждаются в пище круглый год, однако с приходом весны кормушки следует убирать, чтобы пернатые не утратили свои инстинкты, - отмечает эколог Виктория МАЗАНИК. - Зимой птицам не хватает естественного корма, а с наступлением теплого времени года появляется множество насекомых, червячков и гусениц, и они могут сами находить себе пищу.

В начале весны еще возможно подкармливать птиц, но примерно с конца марта – начала апреля эту практику следует прекратить. Если ваша кормушка изготовлена из прочного материала, вымойте ее, просушите и уберите до следующей зимы. Кормушки из картона и пластика лучше утилизировать».

