Хрустящая меренга, которая тает во рту, сливочный крем и свежие ягоды — меренговый рулет часто встречается в меню ресторанов и кондитерских. Несмотря на его сложный вид, приготовить его можно и в домашних условиях. Рецепт предоставила кулинарный блогер, известная под ником

Приготовление не требует особых навыков, главное — следовать инструкции внимательно и последовательно.

Рулет с меренгой

Ингредиенты:

6 белков;

250 г сахарной пудры;

1 ст. л. (без горки) крахмала;

щепотка лимонной кислоты;

щепотка соли;

Для начинки:

200 г сыра маскарпоне;

80 г сливок 33%;

40 г сахарной пудры;

свежая или замороженная малина;

миндальные хлопья.

Приготовление:

Сначала тщательно отделите белки от желтков. Охлажденные белки взбивайте миксером на низкой скорости. Добавьте лимонную кислоту и постепенно увеличивайте скорость.

Когда белковая масса станет пышной, понемногу добавляйте сахарную пудру, продолжая взбивать. Новую порцию сахарной пудры добавляйте только после того, как предыдущая полностью растворится.

После того как вся сахарная пудра будет добавлена, продолжайте взбивать массу до получения устойчивых пиков. Это займет около 8-10 минут. Затем добавьте крахмал и взбивайте еще минуту.

Разогрейте духовку до 170°C и застелите противень пергаментом. Выложите меренгу ровным слоем толщиной около 1,5 см на противень. Выпекайте в духовке около 20 минут до образования тонкой корочки. Проверить готовность меренги можно легким прикосновением — корочка должна треснуть, а внутри меренга останется мягкой.

Будьте внимательны, чтобы не пересушить корж, так как сухую меренгу будет сложно свернуть в рулет. Готовый меренговый корж оставьте остывать.

Тем временем приготовьте крем. В глубокой миске взбейте охлажденный сыр маскарпоне с сахарной пудрой. В отдельной миске взбейте охлажденные сливки.

Объедините маскарпоне и взбитые сливки, снова взбейте крем миксером.

Нанесите тонкий слой крема на меренговый корж и распределите сверху малину. Оставьте немного крема для украшения десерта. После того как выложили начинку, аккуратно сверните рулет, используя лист пергамента.

Готовый рулет украсьте оставшимся кремом и миндальными хлопьями. Уберите в холодильник на час. Меренговый рулет готов.

