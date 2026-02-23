Чтобы раскрыть секрет этого популярного блюда, достаточно всего двух бананов. Независимо от добавляемых ингредиентов, эта замечательная выпечка всегда получится вкусной и сытной.

Банановый хлеб возник в США во время Великой депрессии, когда экономия была необходима, и использовались все доступные продукты, включая перезревшие бананы. Этот недорогой ингредиент идеально подошел для создания особого хлеба, который мог насытить, а также позволял добавлять любые компоненты, так как испортить его было практически невозможно.

Интерес к банановому хлебу значительно возрос во время карантина в 2020 году. Причина этого заключается не только в доступности рецепта. Бананы содержат уникальное вещество — харман, способствующее чувству эйфории, а также витамины группы В, которые участвуют в синтезе серотонина — гормона счастья. Таким образом, это простое и недорогое лакомство может не только насытить, но и поднять настроение.

Сегодня существует множество рецептов бананового хлеба. Можно встретить изысканные банановые кексы с дорогими ингредиентами, варианты с цельнозерновой мукой и коричневым сахаром, а также рецепты с шоколадом. Однако никакие добавки не испортят его аппетитную корочку, мягкий слегка влажный мякиш и восхитительный аромат. Мы предлагаем вам рецепт не просто бананового хлеба, а низкокалорийного варианта! Оригинальный рецепт, несмотря на свою аппетитность и пользу, довольно калориен, а в нашем варианте нет ни сахара, ни муки, ни яиц.

Это идеальный десерт для тех, кто придерживается принципов здорового питания и предпочитает влажную выпечку.

Ингредиенты:

2 банана;

100 мл молока;

1/2 ч. л. молотой корицы;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 щепотка соли;

100 г грецких орехов;

80 г изюма без косточек;

2 стакана овсяных хлопьев.

Приготовление:

1. Измельчите овсяные хлопья в блендере. Смешайте их с разрыхлителем, солью и корицей.

2. Возьмите спелые бананы, очистите их и тщательно разомните вилкой.

3. Соедините бананы с сухими ингредиентами и постепенно влейте молоко.

4. Измельчите орехи, но не слишком мелко. Промойте и просушите изюм. Добавьте орехи и изюм в банановую массу, перемешайте.

5. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (22 см) выстелите бумагой и смажьте растительным маслом. Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте около 45 минут.

6. Остудите готовый хлеб и подавайте к столу.