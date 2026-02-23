Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Банановый хлеб без сахара, муки и яиц: полезный рецепт 0 252

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Банановый хлеб без сахара, муки и яиц: полезный рецепт

Чтобы раскрыть секрет этого популярного блюда, достаточно всего двух бананов. Независимо от добавляемых ингредиентов, эта замечательная выпечка всегда получится вкусной и сытной.

 

Банановый хлеб возник в США во время Великой депрессии, когда экономия была необходима, и использовались все доступные продукты, включая перезревшие бананы. Этот недорогой ингредиент идеально подошел для создания особого хлеба, который мог насытить, а также позволял добавлять любые компоненты, так как испортить его было практически невозможно.

Интерес к банановому хлебу значительно возрос во время карантина в 2020 году. Причина этого заключается не только в доступности рецепта. Бананы содержат уникальное вещество — харман, способствующее чувству эйфории, а также витамины группы В, которые участвуют в синтезе серотонина — гормона счастья. Таким образом, это простое и недорогое лакомство может не только насытить, но и поднять настроение.

Сегодня существует множество рецептов бананового хлеба. Можно встретить изысканные банановые кексы с дорогими ингредиентами, варианты с цельнозерновой мукой и коричневым сахаром, а также рецепты с шоколадом. Однако никакие добавки не испортят его аппетитную корочку, мягкий слегка влажный мякиш и восхитительный аромат. Мы предлагаем вам рецепт не просто бананового хлеба, а низкокалорийного варианта! Оригинальный рецепт, несмотря на свою аппетитность и пользу, довольно калориен, а в нашем варианте нет ни сахара, ни муки, ни яиц.

Это идеальный десерт для тех, кто придерживается принципов здорового питания и предпочитает влажную выпечку.

Ингредиенты:

2 банана;
100 мл молока;
1/2 ч. л. молотой корицы;
1 ч. л. разрыхлителя;
1 щепотка соли;
100 г грецких орехов;
80 г изюма без косточек;
2 стакана овсяных хлопьев.

Приготовление:

1. Измельчите овсяные хлопья в блендере. Смешайте их с разрыхлителем, солью и корицей.

2. Возьмите спелые бананы, очистите их и тщательно разомните вилкой.

3. Соедините бананы с сухими ингредиентами и постепенно влейте молоко.

4. Измельчите орехи, но не слишком мелко. Промойте и просушите изюм. Добавьте орехи и изюм в банановую массу, перемешайте.

5. Разогрейте духовку до 180 °C. Форму (22 см) выстелите бумагой и смажьте растительным маслом. Вылейте тесто в форму и разровняйте. Выпекайте около 45 минут.

6. Остудите готовый хлеб и подавайте к столу.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти продукты способны облегчить даже сильнейшую головную боль
Изображение к статье: Гастроэнтеролог объяснила, что произойдет, если ежедневно употреблять горчицу
Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео