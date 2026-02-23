Курение — доказанный фактор риска десятков тяжёлых заболеваний. По данным Всемирная организация здравоохранения, табак остаётся одной из главных предотвратимых причин преждевременной смерти в мире. Отказ от сигарет — лучшая профилактика. Но если человек продолжает курить или имеет большой стаж в прошлом, регулярные обследования помогают выявить опасные последствия на ранней стадии.
Сердечно-сосудистые риски и шкала SCORE
Инфаркты, инсульты и аневризмы — одни из самых частых осложнений. Никотин повреждает сосуды, ускоряет развитие атеросклероза и повышает риск тромбозов.
Для оценки вероятности смертельных сердечно-сосудистых событий используется шкала SCORE. Врач измеряет артериальное давление, назначает анализы крови (холестерин, глюкоза) и рассчитывает индивидуальный риск.
Обычно такую оценку проводят после 40 лет, но курильщикам стоит обсудить её раньше.
Скрининг аневризмы брюшной аорты
Курение значительно повышает риск аневризмы брюшной аорты — опасного расширения сосуда с риском разрыва.
Ультразвуковой скрининг снижает смертность, особенно у мужчин старше 60 лет. При длительном стаже курения обследование могут рекомендовать раньше.
Низкодозная КТ для раннего выявления рака лёгких
«Золотой стандарт» скрининга рака лёгких — низкодозная компьютерная томография (КТ), а не флюорография.
Ежегодную КТ рекомендуют людям:
- со стажем курения более 20 лет;
- при употреблении около пачки в день;
- тем, кто бросил менее 15 лет назад после длительного курения.
Так можно выявить изменения до появления симптомов.
Скрининг колоректального рака
Курение повышает риск рака толстого кишечника. Применяются:
- тест на скрытую кровь в кале (обычно с 40 лет);
- колоноскопия — более точный метод диагностики.
При положительном тесте пациента направляют на колоноскопию. Курильщикам стоит обсудить с врачом ранний старт обследований.
Обследования для женщин
У женщин курение связано с повышенным риском рака шейки матки, яичников, эндометрия и молочной железы.
Регулярные осмотры у гинеколога, ПАП-тест и другие рекомендованные исследования помогают выявить изменения на ранней стадии.
Спирометрия и оценка функции лёгких
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), астма и снижение объёма дыхания — частые последствия курения, включая использование вейпов.
Спирометрия позволяет оценить функцию лёгких и выявить нарушения до появления выраженных симптомов.
Контроль уровня глюкозы
Курение повышает риск сахарного диабета второго типа. Для ранней диагностики проводят анализы крови на глюкозу и дополнительные тесты при необходимости.
Офтальмологические обследования
Табак связан с возрастной макулодистрофией, глаукомой, катарактой и риском потери зрения. Регулярные осмотры у офтальмолога помогают вовремя обнаружить изменения.
Главное
Скрининги снижают риск тяжёлых последствий, но не устраняют саму причину. Курение остаётся системным фактором повреждения организма — сосудов, лёгких, глаз и обмена веществ.
Кроме того, пассивное курение также повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у близких.
Профилактические обследования важны. Но самой эффективной мерой остаётся отказ от курения — шаг, который способен существенно снизить риск большинства перечисленных болезней.
