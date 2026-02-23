Baltijas balss logotype
Что проверять курильщику, чтобы не пропустить опасные болезни

Люблю!
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что проверять курильщику, чтобы не пропустить опасные болезни

Курение — доказанный фактор риска десятков тяжёлых заболеваний. По данным Всемирная организация здравоохранения, табак остаётся одной из главных предотвратимых причин преждевременной смерти в мире. Отказ от сигарет — лучшая профилактика. Но если человек продолжает курить или имеет большой стаж в прошлом, регулярные обследования помогают выявить опасные последствия на ранней стадии.

Сердечно-сосудистые риски и шкала SCORE

Инфаркты, инсульты и аневризмы — одни из самых частых осложнений. Никотин повреждает сосуды, ускоряет развитие атеросклероза и повышает риск тромбозов.

Для оценки вероятности смертельных сердечно-сосудистых событий используется шкала SCORE. Врач измеряет артериальное давление, назначает анализы крови (холестерин, глюкоза) и рассчитывает индивидуальный риск.

Обычно такую оценку проводят после 40 лет, но курильщикам стоит обсудить её раньше.

Скрининг аневризмы брюшной аорты

Курение значительно повышает риск аневризмы брюшной аорты — опасного расширения сосуда с риском разрыва.

Ультразвуковой скрининг снижает смертность, особенно у мужчин старше 60 лет. При длительном стаже курения обследование могут рекомендовать раньше.

Низкодозная КТ для раннего выявления рака лёгких

«Золотой стандарт» скрининга рака лёгких — низкодозная компьютерная томография (КТ), а не флюорография.

Ежегодную КТ рекомендуют людям:

  • со стажем курения более 20 лет;
  • при употреблении около пачки в день;
  • тем, кто бросил менее 15 лет назад после длительного курения.

Так можно выявить изменения до появления симптомов.

Скрининг колоректального рака

Курение повышает риск рака толстого кишечника. Применяются:

  • тест на скрытую кровь в кале (обычно с 40 лет);
  • колоноскопия — более точный метод диагностики.

При положительном тесте пациента направляют на колоноскопию. Курильщикам стоит обсудить с врачом ранний старт обследований.

Обследования для женщин

У женщин курение связано с повышенным риском рака шейки матки, яичников, эндометрия и молочной железы.

Регулярные осмотры у гинеколога, ПАП-тест и другие рекомендованные исследования помогают выявить изменения на ранней стадии.

Спирометрия и оценка функции лёгких

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), астма и снижение объёма дыхания — частые последствия курения, включая использование вейпов.

Спирометрия позволяет оценить функцию лёгких и выявить нарушения до появления выраженных симптомов.

Контроль уровня глюкозы

Курение повышает риск сахарного диабета второго типа. Для ранней диагностики проводят анализы крови на глюкозу и дополнительные тесты при необходимости.

Офтальмологические обследования

Табак связан с возрастной макулодистрофией, глаукомой, катарактой и риском потери зрения. Регулярные осмотры у офтальмолога помогают вовремя обнаружить изменения.

Главное

Скрининги снижают риск тяжёлых последствий, но не устраняют саму причину. Курение остаётся системным фактором повреждения организма — сосудов, лёгких, глаз и обмена веществ.

Кроме того, пассивное курение также повышает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний у близких.

Профилактические обследования важны. Но самой эффективной мерой остаётся отказ от курения — шаг, который способен существенно снизить риск большинства перечисленных болезней.

Источник

