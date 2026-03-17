За последние годы разговоры о кончине кинематографа стали почти обязательной частью обсуждения номинантов на «Оскар». Стриминг и супергеройские франшизы сделали свое грязное дело и, казалось, окончательно вытеснили большое авторское кино. Однако среди номинантов на премию за лучший фильм в 2026 году, по мнению ряда критиков, наметился неожиданный сдвиг.

В колонке Миши Кетчелла для The Conversation автор разбирает главных претендентов на «Оскар», от лирической драмы Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» до эксцентричных и жанровых фильмов вроде «Грешников» и «Марти великолепного», и задаётся вопросом: не начинает ли Голливуд снова снимать по-настоящему интересное кино?

Не устали ли люди от бесконечного потока коротких видео в TikTok и YouTube и не начинают ли снова тосковать по хорошему кино? Качество номинантов этого года говорит о том, что, возможно, именно так и происходит.

Впервые за долгое время большинство номинированных фильмов отличные, и почти все из них приятно смотреть.

«Сентиментальная ценность»

Фильм Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» – мой выбор на «Оскар» за лучший фильм. Это тот тип тщательно выверенного кино, где естественность выглядит как нечто само собой разумеющееся.

В центре сюжета – известный европейский режиссёр Густав Борг (Стеллан Скарсгард), пытающийся вернуться после смерти их матери в жизнь своих дочерей – Норы (Ренате Рейнсве) и Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос), с которыми давно утратил связь.

Густав снимает новый фильм и хочет, чтобы его дочь Нора – признанная театральная актриса, у которой есть собственные демоны, в том числе страх сцены, – сыграла в нём главную роль.

Нора считает, что это циничный манёвр отца для получения финансирования, и отказывается. Тогда Густав берёт на роль американскую звезду Рэйчел Кемп (Эль Фаннинг), которая сразу оказывается не в своей тарелке.

Фильм рассказывает историю семьи через историю их дома в Осло – прошлое нескольких поколений постепенно переплетается с проблемами и конфликтами людей, которые живут в нём сегодня.

«Сентиментальная ценность» отличается редкой лиричностью. Кому-то она может показаться избыточной, но фильм сделан настолько точно и тонко, что эта эмоциональность не выглядит ни вычурной, ни надуманной. Картина действительно очень сентиментальна, однако эта сентиментальность возникает естественно и не кажется искусственным приёмом.

Несмотря на сложную форму и многослойное повествование, фильм смотрится удивительно легко. Во многом это заслуга деликатной режиссуры Йоакима Триера и выразительной операторской работы Каспера Туксена Андерсена.

Рейнсве, Лиллеос и Скарсгард в своих ролях чрезвычайно убедительны. Неожиданно ярко проявляет себя и Эль Фаннинг в роли неловкой американской актрисы, пытающейся понравиться европейскому режиссёру-интеллектуалу.

Фильм тонко соединяет личные истории героев с более широким контекстом европейской социальной и культурной истории. Постепенно он превращается в размышление о силе искусства, о его способности преодолевать отчуждение и менять отношения между людьми.

Жизнь приносит немало разочарований, оставляет после себя обломки несбывшихся обещаний и разбитых чувств. И всё же люди могут вновь найти путь друг к другу – искренне и по-настоящему – через то общее стремление, которое мы называем искусством.

Но есть ещё несколько сильных фильмов, которые в любой другой год могли бы выделиться среди остальных.

"Бугония"

Йоргос Лантимос – один из самых признанных режиссёров последнего десятилетия, хотя не все его фильмы были удачными. После последнего по-настоящему великого фильма – чёрной комедии «Лобстер» (2015) – он, кажется, вновь возвращается в форму с фильмом «Бугония».

Фильм рассказывает о неуклюжем параноике-конспирологе Тедди (Джесси Племонс), который вместе со своим простоватым кузеном Доном (Эйдан Делбис) похищает Мишель Фуллер (Эмма Стоун), генерального директора фармацевтической компании Auxolith.

Фуллер – типичный образец жёсткого корпоративного лидера. Она появляется на обложках Forbes с заголовками вроде «Ломая барьеры» и бесконечно говорит о разнообразии и инклюзивности, в то время как её компания наносит серьёзный ущерб окружающей среде и людям.

Тедди уверен, что на самом деле она инопланетянка из Андромеды. По его версии, она прибыла на Землю, чтобы поработить и эксплуатировать человечество, неся людям такую же гибель, какую, как он считает, она уже принесла пчёлам.

Главная сила фильма во многом строится на том, как он играет с нашим восприятием двух главных героев. Иногда Тедди выглядит безумным серийным убийцей, а Фуллер – героической жертвой. Иногда мы начинаем сопереживать Тедди, тогда как Фуллер кажется холодным социопатом-манипулятором.

История постепенно ведёт к финалу, который оказывается одновременно абсурдным и мрачно-нигилистичным и при этом удивительно удовлетворяющим.

Как и во многих фильмах Лантимоса, персонажи здесь немного утрированы, почти карикатурны. Но благодаря точному чувству юмора и умению режиссёра балансировать между смешным и неловким для зрителя такие образы в итоге работают и выглядят убедительно.

«Грешники»

«Грешники» Райана Куглера – это отличная история, хорошо сделанная рок-н-ролльная притча с элементами вампирского триллера, наполненная электризующей музыкой.

1932 год. Братья-гангстеры близнецы Смоук и Стэк (обе роли играет Майкл Б. Джордан) возвращаются из Чикаго, где они работали на Аль Капоне, в Кларксдейл (Миссисипи), чтобы открыть придорожную забегаловку.

На открытии заведения настоящей звездой вечера становится их кузен Сэмми (Майлс Кейтон) – сборщик хлопка и блюзовый музыкант, играющий на гитаре Чарли Паттона. Его выступление словно подтверждает старую легенду о музыканте, способном играть так, что граница между миром живых и мёртвых исчезает. Кажется, всё идёт прекрасно, пока на заведение не нападают деревенские вампиры.

Всё это выглядит довольно вычурно и глуповато. Но, как и у его предшественника «От заката до рассвета» (1996), фильм снят настолько энергично и с таким удовольствием, что это не имеет значения.

Майкл Б. Джордан блестяще справляется с двойной ролью, и в итоге получается мощный, насыщенный фильм, который напоминает хороший бульварный роман или яркий комикс. Финальным аккордом становится джем-сессия легендарного блюзмена Бадди Гая.

«Грешники» – восхитительная мечта. Вряд ли он выиграет «Оскар» за лучший фильм. Ещё недавно подобные жанровые фильмы вообще не попали бы в список номинантов. Но эти два с лишним часа стоят просмотра.

"Марти Великолепный"

Трудно придумать более глупую завязку для фильма. В 1950-е болтливый нью-йоркский предприниматель-авантюрист Марти Маузер (Тимоти Шаламе) должен найти деньги, чтобы поехать в Японию и победить мирового чемпиона Кото Эндо (Кото Кавагути) в матче века по настольному теннису.

Однако режиссёр и соавтор сценария Джош Сафди относится к этому абсурдному сюжету достаточно серьёзно, и в итоге получается высокоэнергичный спортивный фильм, способный соперничать с четвертым «Рокки».

Во многом это достигается благодаря впечатляющей операторской работе Дариуса Хонджи. Фильм снят на 35-мм плёнку, и изображение обладает редкой глубиной цвета и фактуры, которой сегодня редко удаётся добиться в цифровой съёмке.

Также здесь есть мощный саундтрек Дэниела Лопатина и анахроничная музыкальная дорожка с несколькими выдающимися поп-хитами 1980-х (Public Image Limited, New Order и Tears for Fears).

Несмотря на высокомерие Марти, его умение заговаривать людям зубы, склонность к аферам, флирту и в целом сомнительное поведение, Тимоти Шаламе играет героя так, что в нём чувствуется и ирония, и человеческая уязвимость. В итоге Марти выглядит обаятельным авантюристом – человеком, которого трудно назвать хорошим, но которому всё равно хочется симпатизировать.

Он немного сумасшедший, но его уверенность в себе и готовность на всё ради своей мечты постепенно заражают и зрителя. Фильм мчится вместе с ним по Нью-Йорку и другим уголкам мира так же стремительно, как яркий шарик для пинг-понга.

«Марти великолепный» – странная, но притягательная картина, в которой чувствуется безумие, скрытое в самой идее американской мечты. Марти готов на всё, чтобы добраться до Японии. После череды приключений и довольно жёстких сцен, в которых культовый режиссёр Абель Феррара играет стареющего гангстера, ему это всё-таки удаётся.

Прочие фильмы

Необычно для «Оскара», но список номинантов 2026 года дополняют ещё несколько хороших фильмов.

Например, политический триллер «Тайный агент» бразильского режиссёра Клебера Мендонсы Фильо. Хотя фильм уступает его предыдущим работам, таким как «Соседские звуки» (2012) и «Бакурау» (2019), он всё равно получился очень динамичным. Действие разворачивается в 1970-е годы, а одну из самых ярких ролей исполняет Вагнер Моура, играющий учёного-диссидента, который скрывается от преследований жестокой диктатуры.

В центре истории – уставший от жизни левый активист Пэт Кэлхаун (Леонардо Ди Каприо). Вместе со своей дочерью Уиллой (Чейз Инфинити) он скрывается от полиции и вооружённого ополчения, которым руководит недалёкий Стивен Дж. Локджо (Шон Пенн).

Фильм во многом выглядит довольно нелепо и абсурдно. Но, как и роман Томаса Пинчона «Вайнленд» (1990), который послужил его источником вдохновения, он остаётся лёгким и увлекательным зрелищем.

Фильм «F1» тоже хорош. Этот тщательно сделанный фильм о гонках следует всем восхитительно глупым клише жанра. Закалённый и выгоревший ветеран Сонни Хейз (Брэд Питт) впервые попадает в «Формулу-1» и попадает в новую эпоху гонок, воплощённую в его сопернике – дерзком молодом пилоте Джошуа Пирсе (Дэмсон Идрис).

Трудно представить, что подобный фильм мог бы быть номинирован на лучший фильм в другую эпоху. Трудно представить, чтобы такой фильм в другое время вообще оказался среди номинантов на «Оскар» за лучший фильм. Например, «Дни грома» Тони Скотта (1990) – картина не менее наивная, но даже более качественно сделанная – была в своё время безжалостно высмеяна критиками.

Однако сегодня зрители, похоже, снова начинают ценить масштабные зрелищные фильмы для большого экрана. В эпоху стриминговых сервисов и привычки смотреть кино вполглаза, параллельно занимаясь чем-то ещё, именно такие яркие блокбастеры помогают удерживать интерес к традиционному кинопрокату.

Три скучных картины

Фильм «Сны поездов» Клинта Бентли – искренняя, но визуально довольно блеклая картина от Netflix. Это неспешная историческая мелодрама о любви, в которой затрагиваются темы классовых различий, расизма и американской мечты.

Джоэл Эдгертон, как обычно, играет надёжно и убедительно, поэтому фильм в целом можно смотреть без раздражения. Но сама история кажется немного выдохшейся и вторичной.

Кроме того, цифровая съёмка здесь работает не лучшим образом: она плохо передаёт масштаб и атмосферу широких природных пейзажей, которые занимают важное место в фильме.

В фильме «Франкенштейн» режиссёр Гильермо дель Торо обращается к одному из самых тяжеловесных и нравоучительных романов готической традиции и подаёт его столь же тяжеловесно.

Оскар Айзек играет доктора Франкенштейна с актёрским размахом, временами даже чрезмерным. Джейкоб Элорди в роли чудовища выглядит скорее нелепо. А Кристоф Вальц в роли Харландера произносит пафосные реплики вроде «Сумеешь ли ты удержать свой огонь, Прометей, или обожжёшь руки прежде, чем принесёшь его?» на случай, если зритель вдруг не знает, что подзаголовок романа Мэри Шелли – «Современный Прометей».

Хотя фильм старается выглядеть роскошно благодаря историческим декорациям, он не может скрыть стерильность цифровой картинки. Если в романе хотя бы есть простая элегантность, версия дель Торо получается затянутой, вычурной и дешёвой на вид.

К последней работе режиссёра Хлои Чжао «Хамнет: история, вдохновившая “Гамлета”» трудно относиться всерьёз, во многом потому, что авторы и без того подают его с чрезмерной серьёзностью и пафосом.

В картине есть отдельные удачные моменты. Например, на Пола Мескала приятно смотреть, актёрский состав в целом играет добротно, а музыкальное сопровождение вполне достойное.

Однако в целом фильм производит впечатление самодовольного и претенциозного проекта. Он больше напоминает красивый, но слишком серьёзно поданный ролик из Instagram*, чем по-настоящему увлекательное и живое кино.

Финал: 7 из 10

Как обычно, действительно лучшие фильмы 2025 года не были номинированы на «Оскар» (где «Сират», «Снова и снова» или «Жатва»?). Тем не менее большинство фильмов в нынешнем списке действительно заслуживают внимания и, возможно, даже повторного просмотра благодаря своей зрелищности, сложности и множеству смысловых оттенков.

Возможно, после десятилетий засилья супергеройских блокбастеров Голливуд снова начинает снимать хорошее кино, или, по крайней мере, Киноакадемия наконец стала чаще это замечать.