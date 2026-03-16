Карни и Стармер заявили, что будут продолжать оказывать давление на Россию.

Премьер-министры Канады и Великобритании Марк Карни и Кир Стармер пообещали продолжать оказывать давление на Россию. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы канадского премьера.

В сообщении также сказано, что Стармер и Карни выразили твердую поддержку Украине.

Ранее Европейская комиссия потребовала от США соблюдать санкции, которые страны G7 ввели против российской нефти. В том числе это касается потолка цен на сырье. Кроме того, в Брюсселе хотят полного запрета на морские перевозки российской нефти.