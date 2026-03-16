Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Премьеры Британии и Канады пообещали давить на Россию

В мире
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

Карни и Стармер заявили, что будут продолжать оказывать давление на Россию.

Премьер-министры Канады и Великобритании Марк Карни и Кир Стармер пообещали продолжать оказывать давление на Россию. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы канадского премьера.

В сообщении также сказано, что Стармер и Карни выразили твердую поддержку Украине.

Ранее Европейская комиссия потребовала от США соблюдать санкции, которые страны G7 ввели против российской нефти. В том числе это касается потолка цен на сырье. Кроме того, в Брюсселе хотят полного запрета на морские перевозки российской нефти.

Читайте нас также:
#нефть #Украина #санкции #Великобритания #Канада #g7 #Европейская комиссия #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео