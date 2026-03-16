Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижанам промоют водопровод. Кто и когда?

Дата публикации: 16.03.2026
ФОТО: Unsplash

На этой неделе ООО "Rīgas ūdens" начнет промывку сетей столичного водопровода, сообщили агентству ЛЕТА в отделе предприятия по коммуникации.

Первые работы запланированы на вторник, 17 марта, на Бривибас гатве, кроме того, в этом месяце промывка запланирована также в микрорайонах Тейка, Гризинькалнс и Авоти. В апреле работы продолжатся в Чиекуркалнсе и Брасе.

В дальнейшем промывка состоится в Милгрависе, Межапарке, Пурвциемсе, Дарзциемсе, Скансте и Андрейсале.

Всего в 2026 году планируется промыть 360 километров водопроводных сетей, начиная с магистральных трубопроводов.

С 17 по 19 марта будет промыт магистральный водопровод длиной 4,4 км на участке Бривибас гатве от улицы Джутас до Юглского канала. Во время работ временно может быть прекращено водоснабжение на Бривибас гатве, 413, 415, 417, 417A и 427.

Во время промывки в Чиекуркалнсе возможно помутнение водопроводной воды. После завершения работ в Тейке и Чиекуркалнсе вода может быть насыщена воздухом, из-за чего она визуально выглядит бледно-белой, но при этом остается безопасной для использования и не представляет угрозы для здоровья.

Цель профилактического промывания водопроводов - поддержание высокого качества питьевой воды и обеспечение стабильного водоснабжения путем предотвращения накопления осадка в системе. При промывке из труб вымываются накопившиеся частицы - например, железа и минералов - что помогает уменьшить мутность воды, улучшить ее цвет и вкус.

"Rīgas ūdens" обеспечивает услуги городского водоснабжения в Риге и ряде прилегающих к столице районов - Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях, а также услугу по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем компании является Рижское самоуправление.

Читайте нас также:
#Рига #Ригас Уденс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео