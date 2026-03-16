На прошлой неделе мошенникам удалось выманить у жителей Латвии 302 366 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.

С 9 по 15 марта Госполиция зарегистрировала 122 случая мошенничества. При этом в 45 случаях населению причинен финансовый ущерб, а в 77 случаях попытки мошенников не увенчались успехом. Общая сумма похищенных средств достигает по меньшей мере 302 366 евро.

Наибольшие суммы потеряны жителями в результате телефонных мошенничеств, когда злоумышленники выдавали себя за представителей различных учреждений и предприятий - работников кредитных организаций, поставщиков коммунальных услуг, операторов сотовой связи, а также Агентства государственного социального страхования.

Подобным образом у жителей было выманено не менее 184 829 евро, и больше всего таких преступлений зарегистрировано в Рижском регионе - 103.