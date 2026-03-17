Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, учитывая огромные (44,3 млн евро) убытки 2025 года, приостановила публичное размещение акций (IPO) и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчёте компании.

Что-то не так с потоком

В отчёте замысловато отмечается, что авиакомпания в 2026 году будет работать с отрицательным свободным денежным потоком. Очевидно, речь идет о новых убытках.

С учётом текущих прогнозов руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 годов потребуется дополнительное вливание средств в размере от 100 до 150 миллионов евро.

До получения нового финансирования авиакомпания планирует в 2026 году продолжать работать в режиме экономии денежных средств. Одновременно при поддержке правительства Латвии компания ищет деньги в других местах, в том числе через сделки слияния и поглощения.

Для этого хотят привлечь международную финансово-консультационную компанию. Задачей финансового консультанта станет поиск и оценка потенциальных инвесторов, а также структурирование сделки по привлечению капитала.

Пора сдать анализы

Одновременно airBaltic привлекла стратегическую отраслевую консалтинговую фирму для проведения всестороннего анализа коммерческой стратегии и деятельности компании, чтобы разработать и обновить бизнес-план, который ускорит возвращение к прибыльности.

Здесь можно отметить, что чудо-инвестора airBaltic ищет чуть ли не с момента своего основания. Что касается бизнес-планов, то их были уже воз и маленькая тележка. Включая разрекламированный план экс-главы авиакомпании Мартина Гауса, которого уволили в прошлом году.

При этом налогоплательщикам надо готовится к очередным вливаниям в скандальную авиакомпанию – если в 2026 году не удастся получить новое внешнее финансирование, руководство airBaltic обратится к государству. В отчёте говорится, что правительство Латвии как крупнейший акционер исторически демонстрировало поддержку авиакомпании.

Если дополнительное финансирование не будет получено ни от новых инвесторов, ни от акционеров, руководство начнёт переговоры с основными поставщиками, финансовыми учреждениями и лизинговыми компаниями о продлении сроков платежей или их отсрочке, чтобы поддерживать достаточный уровень ликвидности для работы авиакомпании в четвёртом квартале 2026 года и первом квартале 2027 года. Это позволит продолжить поиск финансирования в 2027 году.

Восстановлению не подлежит

Флот латвийской национальной авиакомпании airBaltic сократился на один самолёт Airbus A220-300, поскольку в июне прошлого года во время технического обслуживания самолёт авиакомпании получил серьёзные термические повреждения.

В результате в 2025 году концерн airBaltic понёс убытки в размере 6,2 млн евро, следует из годового отчёта компании.

Руководитель по общественным и политическим связям airBaltic Августс Зилбертс сообщил, что в 2025 году во время технического обслуживания при проверке работы вспомогательного двигателя на земле в Риге самолёт Airbus A220-300 с регистрационным номером YL-AAO получил значительные термические повреждения в зоне крепления крыла и фюзеляжа — в оборудовании озонового фильтра.

После оценки представители Airbus пришли к выводу, что восстановление самолёта экономически нецелесообразно.

Виноватых нет - расследование инцидента показало, что техническое обслуживание проводилось в соответствии со всеми действующими процедурами. После этого случая Airbus дополнил соответствующие рекомендации по техническому обслуживанию для всех самолётов типа A220.

Зилбертс также отметил, что самолёт был приобретён по операционному лизингу и был застрахован. По инциденту подана страховая претензия, рассмотрение которой в настоящее время продолжается.

Он добавил, что каталожная цена одного самолёта Airbus A220-300 составляет около 90 млн евро, однако этот показатель является ориентировочным, поскольку фактическая цена может значительно отличаться в зависимости от объёма заказа, комплектации самолёта, индивидуальных условий с производителем, рыночной ситуации и других факторов.

Как потеря самолета стоимостью до 90 млн евро нанесла убытки всего в 6 миллионов? Непонятно. В настоящее время во флоте авиакомпании остается 53 самолёта. Так что ремонтники имеют большой запас для экспериментов.

Флот из 99 самолётов компания планирует сформировать к 2032 году. Если, конечно, к тому времени компания будет существовать.