Многие стремящиеся к снижению веса отказываются от жиров в своем рационе. Хотя такой подход может дать определенные результаты, он также может существенно навредить здоровью.

О причинах, по которым не следует исключать жиры, и связанных с этим рисках, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост диетолога Светланы Фус в Instagram.

Что важно знать о жирах

«Каждая клетка нашего организма окружена липидной оболочкой. Она защищает внутренние структуры клетки от негативного воздействия внешних факторов. Если клеточные мембраны функционируют неправильно, минералы и витамины поступают в клетки с трудом, даже если мы принимаем их в виде добавок, а продукты обмена веществ плохо выводятся», — поясняет диетолог.

Она добавляет, что именно поэтому сторонники диет с низким содержанием жиров, которые принимают «жиросжигатели», должны понимать, что таким образом они лишают свои клетки нормального функционирования и создают витаминно-минеральный дефицит.

«Даже если они достигнут желаемого результата, это будет с ущербом для здоровья. Жиры также способствуют поддержанию здоровья кожи, глаз и других тканей, так как входят в состав мембран», — утверждает Фус.

Кроме того, диетолог подчеркивает, что в организме мужчин и женщин половые гормоны синтезируются из холестерина, и нехватка жиров в рационе может нарушить синтез тестостерона у мужчин и эстрогенов у женщин.

«Качественные жиры необходимы, и важно знать, сколько их нужно каждому человеку, учитывая его физические параметры, род деятельности и уровень физической активности», — отмечает врач.

В здоровом рационе доля жиров должна составлять около 30% от общей калорийности.

«Для человека, придерживающегося рациона в 2000 калорий, допустимое количество жиров в день составит 70 г. Конечно, эта цифра может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей», — говорит Фус.

Она также указывает, что эксперты Управления по продовольствию и медикаментам США утверждают, что для человека, потребляющего 1500 калорий в день, максимальная норма общего жира составляет 50-55 г. В противном случае, как слишком высокое, так и слишком низкое содержание жиров в рационе может привести к нарушениям обмена веществ, увеличению жировых запасов и различным проблемам со здоровьем.

Источник: 1001sovet