Правильные условия хранения яиц

Вопрос о том, как правильно хранить яйца, вызывает споры даже среди специалистов в области пищевых технологий, не говоря уже о простых потребителях. Некоторые утверждают, что в холодильнике яйца могут впитывать посторонние запахи, что может привести к неожиданным вкусам, например, омлету с привкусом рыбы. Не случайно в магазинах яйца часто располагаются на обычных полках. Другие, напротив, считают, что низкие температуры предотвращают размножение бактерий сальмонеллы, и именно поэтому яйца следует хранить в холодильнике, но не на дверце, а на полках в глубине, сообщает Doctorpiter.

На этот раз аргументы в пользу хранения яиц при комнатной температуре оказались более убедительными. Ученые из Университета Ньюкасла провели исследование, в ходе которого яйца, хранившиеся в различных условиях, подвергли сублимационной сушке. В результате был получен порошок, который проверили на содержание витамина D3 — одной из форм витаминов группы D. Этот витамин играет важную роль в транскрипции РНК и ДНК, участвует в обмене белков и липидов, а также поддерживает нормальное функционирование пищеварительной системы.

Результаты исследования оказались весьма любопытными: яйца, которые 28 дней находились в холодильнике, содержали меньше витамина D3, чем те, что хранились при комнатной температуре. Напоминаем, что по нормам столовые яйца могут храниться без холодильника до 25 дней, если температура в помещении не превышает +20 градусов.

Кроме того, ученые исследовали, сколько витамина D сохраняется в приготовленных яйцах. Для этого они приготовили омлет, яичницу-глазунью, сварили яйца вкрутую и сделали яйцо пашот.

Наихудший результат показала глазунья: в ней осталось всего 78% от первоначального содержания витамина. В вареных яйцах сохранилось 80% витамина D, а в яйце пашот — 93%.

Однако омлет и яичница-болтунья продемонстрировали лучшие результаты, в них содержание витамина D увеличилось до 109%. Ученые отметили, что даже использование микроволновой печи не повлияло на концентрацию витамина в этих блюдах.