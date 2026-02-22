Команда ледокола Varma спасла людей, которых унесло в море на дрейфующем куске льда, сообщили в Управлении Рижского свободного порта.

В порту сообщили, что в субботу вечером, 21 февраля, от Морского координационного центра поиска и спасения (MRCC) поступила информация о том, что у Плиеньциемса из-за образовавшейся трещины во льду в море унесло большую льдину с двумя людьми, отправившимися на прогулку с палками по морскому льду.

Оценив опасность ситуации, было немедленно принято решение о начале спасательной операции. К поискам привлекли ледокол «Varma» дочернего предприятия Управления Рижского свободного порта — SIA «LVR flote», который находился ближе всего к месту происшествия.

После пяти часов интенсивных поисков около часа ночи команда ледокола обнаружила обоих унесённых в море людей и подняла их на борт.

Как отметили в порту, поисковые работы были сложными из-за темноты и больших ледовых наносов, затруднявших навигацию.

Около трёх часов ночи спасённых доставили на берег в Рижском порту на судне «Laura» и передали медикам.