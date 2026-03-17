За прошедшие сутки из пожаров были спасены 13 человек, а также кролик и собака, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Пожар в понедельник произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Ситас в Риге. На четвертом этаже здания горели бытовые вещи на площади десять квадратных метров, а в подъезде образовалось сильное задымление. Пожарные спасли из здания пять человек, четверо из которых пострадали. Еще десять человек были эвакуированы, а до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались еще пять человек.

В свою очередь на улице Добелес в Елгаве в квартире на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома горели бытовые вещи на площади 40 квадратных метров. Используя спасательные маски, пожарные по лестнице вывели из задымленных помещений двух человек, еще одного человека со второго этажа спасли через окно с помощью выдвижной лестницы. Еще пять человек эвакуировались до прибытия ГПСС. Из дома также были спасены собака и кролик.

Этой ночью ГПСС получила вызов в двухэтажный жилой дом на улице Грантс в Риге, где в подвале горели бытовые вещи на площади 15 квадратных метров и было сильное задымление. С использованием спасательных масок со второго этажа были спасены пять человек, еще семь человек эвакуировались самостоятельно.

Пожарные также выезжали на вызовы, где горели заброшенное здание, легковой автомобиль, сажа в дымоходе, мусор, хозяйственная постройка, садовый домик и оставленная без присмотра пища. Всего служба получила 58 вызовов.