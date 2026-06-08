Во вторник, 9 июня, с визитом в Эстонии будет находиться президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской. Туда уже приехал премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.

Украинский лидер встретится с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом, а также примет участие в саммите стран Северной Европы и Балтии (NB8).

В Таллин сегодня прибыл премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. На пресс-конференции после встречи Кулбергс заявил, что единство стран Балтии будет именно тем, что "удержит соседа от ненужных мыслей и шагов". Именно поэтому все страны должны сотрудничать не только в вопросах безопасности, но и в других вопросах, отметил премьер-министр Латвии.

На пресс-конференции Кулбергс также упомянул сбитый сегодня над территорией Латвии дрон. Кулбергс отметил, что "частью сегодняшнего успеха" были быстрые решения, которые позволили использовать потенциал НАТО и возможности Латвии.

Первый зарубежный визит премьер-министра в Эстонию продолжится во вторник, когда Кулбергс примет участие в совещании премьер-министров стран Балтии и Скандинавии (NB8).