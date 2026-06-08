Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис составил "демографический" график Латвии, начиная с 1980-го года. При этом эксперт брал в расчет два основных показателя: миграцию, то есть приезд и отъезд жителей и естественные изменения количества жителей - разница между родившимися и умершими за год. С 1980-го по 1990-ый годы население постепенно увеличивалось, причем главным образом за счет того, что рождаемость превышала смертность. Рекордный прирост наблюдался в годы т.н.перестройки: в 1986-м население выросло на 24 тысячи, еще через год - аж на 29 тысяч, а в 1988-м году - на 25 тысяч.

1990-ый стал последним годом, когда рождаемость превышала смертность. В следующие три десятилетия Латвия только теряла население - и за счет естественной убыли, и за счет эмиграции. Правда, в 2022-м-2023-м годах количество жителей выросло за счет украинских беженцев.

Рекорд по потере жителей был зафиксирован в 1992-м году, когда население сократилось сразу на 57 тысяч человек. При этом 52 тысячи покинули страну - судя по всему, выехали в Россию и другие страны СНГ. В последующие годы ежегодно население уменьшалось в среднем на 30 тысяч человек! За период с 1992-го по 1996-ой годы, то есть за 5 лет, Латвия потеряла почти 200 тысяч человек!

Следующая волна массовой эмиграции пришлась на 2009-2011-е годы - за три года страна потеряла более 100 тысяч человек!

В последние годы количество жителей уменьшается главным образом за счет низкой рождаемости - то есть смертность значительно превышает рождаемость. В 2024-м население сократилось на 18 тысяч человек, а в прошлом году - на 15.