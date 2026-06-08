По профессии Эниньш был инженером, однако широкой общественности он был известен как один из самых значимых исследователей латвийских деревьев-великанов и памятников природы. За свою жизнь он выявил и описал более 900 деревьев-великанов.

В своё время Эниньш вместе с поэтом Имант Зиедонис создал группу по освобождению деревьев-великанов, занимавшуюся их сохранением и защитой.

Эниньш является автором нескольких сотен статей и ряда книг.

На протяжении многих лет он возглавлял Латвийское хранилище природных редкостей.

Эниньш занимался и политической деятельностью. В 1995 году он был избран в 6-й Сейм Латвии по списку партии «Народное движение за Латвию», однако в ходе работы парламента сменил фракцию. В 2001 году он баллотировался на выборах в Рижскую думу от Латвийская зелёная партия, но избран не был. Тем не менее в 2002 году он стал депутатом Рижской думы. Позже Эниньш также некоторое время был депутатом 9-го Сейма, замещая однопартийца, исполнявшего обязанности министра.

За вклад в изучение и сохранение природного наследия Латвии Гунтис Эниньш был награждён Орден Трёх звёзд.

Гунтис Эниньш оставил заметный след в исследовании и защите природы Латвии, а его работа по выявлению и сохранению уникальных деревьев и природных памятников стала важной частью природоохранного наследия страны.