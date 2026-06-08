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Умер исследователь деревьев-великанов Эниньш 0 96

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Гунтис Эниньш.

Гунтис Эниньш.

Незадолго до своего 93-летия скончался исследователь природы, первооткрыватель и защитник деревьев-великанов Гунтис Эниньш, сообщает Латвийское телевидение.

По профессии Эниньш был инженером, однако широкой общественности он был известен как один из самых значимых исследователей латвийских деревьев-великанов и памятников природы. За свою жизнь он выявил и описал более 900 деревьев-великанов.

В своё время Эниньш вместе с поэтом Имант Зиедонис создал группу по освобождению деревьев-великанов, занимавшуюся их сохранением и защитой.

Эниньш является автором нескольких сотен статей и ряда книг.

На протяжении многих лет он возглавлял Латвийское хранилище природных редкостей.

Эниньш занимался и политической деятельностью. В 1995 году он был избран в 6-й Сейм Латвии по списку партии «Народное движение за Латвию», однако в ходе работы парламента сменил фракцию. В 2001 году он баллотировался на выборах в Рижскую думу от Латвийская зелёная партия, но избран не был. Тем не менее в 2002 году он стал депутатом Рижской думы. Позже Эниньш также некоторое время был депутатом 9-го Сейма, замещая однопартийца, исполнявшего обязанности министра.

За вклад в изучение и сохранение природного наследия Латвии Гунтис Эниньш был награждён Орден Трёх звёзд.

Гунтис Эниньш оставил заметный след в исследовании и защите природы Латвии, а его работа по выявлению и сохранению уникальных деревьев и природных памятников стала важной частью природоохранного наследия страны.

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#Латвия #награды #экология #природа #личности #деревья #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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