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Кадровый передел, пенсионная система и военное производство. Что обсудят депутаты Сейма? 0 147

Политика
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Заседание Сейма. Фото -пресс-служба Сейма

Заседание Сейма

Депутаты также обсудят борьбу с теневой экономикой в автосервисах.

Депутатам Сейма осталось "потерпеть" до летних каникул уже менее двух недель. Но эти 10 дней будут весьма насыщенными. Так уже завтра депутаты из комиссии Сейма по бюджету и финансам сперва выберут себе нового председателя - им станет Айва Виксна из ныне премьерского Объединенного списка. Затем депутаты сменят и заместителя председателя этой комиссии - Андриса Шуваевса из партии "Прогрессивные" на этой должности заменит Артурс Бутанс из Нацобъединения. Как видите, смена правительства и правящей коалиции привела и к кадровому переделу в парламенте.

После смены руководства бюджетная комиссия познакомится с результатами исследования об устойчивости пенсионной системы Латвии.

А депутаты комиссии по обороне и внутренним делам проведут выездное закрытое заседание... на военном заводе. Парламентарии ознакомятся с производством различных боеприпасов на заводе Ammunity.

А в среду депутаты подкомиссии по борьбе с теневой экономикой обсудят проблему теневой экономики в бизнесе авторемонта. В частности, эксперты расскажут о создании регистра автосервисов.

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#теневая экономика #бюджет #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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