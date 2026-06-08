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Истребители НАТО семь раз вылетали навстречу российским самолетам, пролетавшим мимо Латвии 0 148

Наша Латвия
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ту-214ПУ

Ту-214ПУ.

За прошедшую неделю истребители НАТО семь раз поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, нарушивших правила полетов. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Литвы.

1 июня подразделения воздушной полиции сопроводили два российских истребителя Су-30, а 3 июня — еще два.

2 июня самолеты НАТО поднимались в воздух для сопровождения истребителя Су-35. В тот же день были идентифицированы российский штурмовик Су-24, истребитель-бомбардировщик Су-34, самолет-разведчик Ан-30, а также транспортные самолеты Ил-76 и Ан-12.

4 июня истребители НАТО вылетали для идентификации предположительных истребителей Су-34 и Су-30СМ, однако опознать самолеты не удалось. В тот же день подразделения воздушной полиции сопроводили самолет-разведчик Ил-20.

5 июня истребители НАТО идентифицировали самолет специального назначения Ту-214ПУ, самолет-заправщик Ил-78, а также транспортные самолеты Ан-72 и Ил-76.

Большинство полетов проходило в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, между материковой частью России и Калининградским эксклавом.

Большинство самолетов летели с выключенными транспондерами, и, за исключением Ту-214ПУ, ни один из них не предоставил план полета.

Радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением поддерживали все транспортные самолеты, Ту-214ПУ и самолет-разведчик Ил-20.

Миссия НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.

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#НАТО #Латвия #Балтийское море #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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