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Подсчитали ущерб от дронов 0 260

В мире
Дата публикации: 08.06.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Дроны

Дроны

Непрошенные "воздушные гости" влетают в копеечку.

Ущерб от инцидентов с дронами близ аэропортов Германии составил около 60 млн евро в 2025 году. Такие данные приводит Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR). По подсчетам DLR, за 2025 год было зарегистрировано 116 инцидентов, связанных с появлением дронов возле 25 немецких аэропортов. Эти случаи приводили к сбоям в работе воздушного сообщения и нарушениям расписания полетов.

Финансовые потери в таком случае несут как аэропорты, так и авиакомпании, - отмечают Deutsche Welle. Перевозчики вынуждены тратить дополнительные средства на топливо и компенсации пассажирам, а операторы аэропортов теряют доходы из-за сокращения числа взлетов и посадок. Последствия также затрагивают магазины и заведения общественного питания в аэропортах.

Среди наиболее масштабных инцидентов в DLR назвали многодневные ограничения в работе аэропорта Мюнхена из-за дронов в октябре 2025 года, а также сбои в работе аэропорта Франкфурта-на-Майне в июле.

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#авиация #безопасность #технологии #дроны #экономика #Германия
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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