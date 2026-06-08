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Разбившийся в Доминикане самолет летел за бейсболистом Ядьером Молиной 0 292

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.06.2026
BB.LV

Ядьер Молин чудом остался жив.

Частный самолет должен был забрать экс-бейсболиста Ядьера Молину, его семью и друзей в Техасе, сообщает Reuters.

В воскресенье, 7 июня, через несколько минут после взлета из аэропорта Ла-Романы разбился частный самолет Gulfstream G200, зарегистрированный в США. На борту находились только два пилота — командир и второй пилот. Оба погибли.

Молина подтвердил, что самолет должен был забрать его с семьей.

«Мои соболезнования пилотам и их семьям, — заявил он. — Этот самолет должен был забрать меня, мою семью и друзей из Техаса, чтобы мы вернулись в Пуэрто-Рико. Это просто душераздирающе».

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#трагедия #авиакатастрофа
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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